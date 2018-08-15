الكعبة المشرفة تكتسي ثوبها الجديد الاثنين المقبل

تستعد الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، لتركيب #كسوة_الكعبة الاثنين القادم التاسع من شهر ذي الحجة، بعد أن تم التوقيع على محاضر الاستلام والتسليم بين الرئاسة وكبير سدنة بيت الله الحرام الدكتور صالح الشيبي.

كما خضعت الكسوة مؤخرا لفحص ومعاينة من قبل لجنة مختصة للتأكد من سلامة ثوب الكعبة المشرفة جاهزية الثوب الجديد لعام 1439هـ، عبر التأكد من تثبيت مذهبات الحزام وقراءة آياته التي تخص كل جهة من الجوانب علاوة على أماكن موضع ما تحت الحزام وقطع القناديل وقطع الصمديات حسب المتبع فنياً في أطراف كل جنب على حدة، بالإضافة إلى ستارة باب الكعبة مع أخذ مقاسات الجوانب للطول والعرض.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس” فإن رئاسة #الحرمين خصصت مركبة لنقل كسوة الكعبة المشرفة، سعياً منها لتطوير وسيلة نقل الكسوة لضمان الجودة العالية سوف تنطلق في صباح يوم التاسع من ذي الحجة من مجمع الملك عبدالعزيز لصناعة كسوة الكعبة المشرفة متجهة إلى #المسجد_الحرام, محملة بالكسوة الجديدة.

يشار إلى أن كسوة الكعبة المشرفة تصنع من الحرير الطبيعي الخاص الذي تم صبغه باللون الأسود، ويبلغ ارتفاع الثوب 14 متراً، ويوجد بالثلث الأعلى منه الحزام الذي يبلغ عرضه 95 سنتمتراً وبطول 47 متراً، مكوناً من 16 قطعة محاطة بشكل مربع من الزخارف الإسلامية، وتتكون الكسوة من 5 قطع، تغطي كل قطعة وجهاً من أوجه الكعبة المشرفة، والقطعة الخامسة تمثل الستارة التي توضع على باب الكعبة المشرفة.