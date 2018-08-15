الليرة التركية تسجل ارتفاعا أمام الدولار الأمريكي

ارتفعت قيمة الليرة التركية اليوم الأربعاء مقابل الدولار الامريكي بعد ان تعافت بشكل ملحوظ وسط توتر في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة.

وارتفع سعر صرف الليرة التركية الى 960ر5 امام الدولار الامريكي بعد أن سجل أمس الأول الاثنين انخفاضا قياسيا الى 240ر7 ليرة.

وشكلت الحزمة التي أعلنتها وزارة الخزانة والمالية التركية والبنك المركزي وهيئة التنظيم والرقابة المصرفية لدعم فعالية الأسواق المالية وخلق مرونة أكبر للجهاز المصرفي في إدارة السيولة انتعاشا لليرة التركية.

وتشهد العلاقات بين انقرة وواشنطن توترا بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين على خلفية اعتقال القس الأمريكي أندرو برونسون في تركيا بتهمة دعم “الارهاب”.