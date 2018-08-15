(الاطفاء) الكويتية:استكمال أعمال التفتيش على مقرات الحملات في مكة المكرمة

قالت الادارة العامة للاطفاء الكويتية ان وفد (الاطفاء) المشارك في بعثة الحج الكويتية استكمل أعمال التفتيش على مقرات الحملات الكويتية في مكة المكرمة وتأكد من استيفائها الاشتراطات الوقائية وذلك حفاظا على سلامة حجاج بيت الله الحرام.

وأكد رئيس الوفد المقدم عمر الكندري في بيان صادر عن ادارة العلاقات العامة والإعلام ب(الاطفاء) اليوم الاربعاء حرص الوفد على توفير الأمن والسلامة للحجاج مشيرا الى ان الجولات التفتيشية غرضها حماية الأرواح والممتلكات من أي مخاطر.

وأوضح الكندري ان الجولات التفتيشية ستستمر لحين انتهاء موسم الحج وعودة جميع الحجاج الى أرض الوطن سالمين مشيرا الى ان الوفد يعمل بالتعاون مع مفتشي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة الصحة لتأمين مقرات الحملات الكويتية في مكة المكرمة.

واضاف انه تم بالتعاون مع الوزارتين تشكيل عدة فرق تعمل على فترتين صباحية ومسائية باشرت عملها منذ وصولها الى المملكة العربية السعودية حيث ستكون مهمتها القيام بجولات تفتيشية على جميع مقرات الحملات الكويتية للتأكد من اشتراطات الأمن والسلامة.

واشار الى ما تقوم به فرق العمل في الجولة التفتيشية من فحص أنظمة الاطفاء والتأكد من أدائها والكشف على المداخل والمخارج وخلوها من أي عوائق اضافة الى الكشف على أماكن التخزين والمطابخ وغرف الطعام.

وأشاد بتعاون جميع الحملات الكويتية مع بعثة الحج وتفهم أصحابها لغرض الفرق التفتيشية خصوصا فيما يتعلق بتنفيذ اشتراطات الدفاع المدني السعودي التي تضمن سلامة حجاج بيت الله الحرام.

وأشار إلى ازالة بعض المخالفات التي اكتشفتها فرق التفتيش ببعض المقرات مثل تخزين المواد بصورة متكدسة وبإرتفاعات تعيق عمل أنظمة الإطفاء اضافة الى اغلاق بعض الممرات والمهارج والتخزين فيها ووجود خلل في بعض أنظمة الإطفاء الآلية ببعض المقرات.

وأضاف انه تم مخاطبة الحملات لاستدعاء الشركة القائمة على صيانتها للكشف عليها مرة اخرى كما قامت فرق التفتيش بالكشف على المصاعد والإطلاع على عقود صيانتها وتوزيع ملصقات توضع على أبوابها لارشاد الحجاج.

ويضم وفد (الاطفاء) المشارك في بعثة الحج الكويتية في عضويته المقدم شافي العويهان والرائد حسين دشتي والملازم أول عبدالعزيز الرفاعي.