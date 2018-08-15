اكتشاف آثار تعود الى 10 الاف سنة قبل التاريخ شرق الجزائر

اعلن المركز الجزائري لابحاث ما قبل التاريخ اليوم الاربعاء اكتشاف رماديات وحلزونيات تعود الى عشرة آلاف سنة قبل التاريخ بمنطقة (العلمة) بولاية (سطيف) على بعد حوالي 300 كيلومتر شرق الجزائر.

وقال المركز في بيان ان “الرماديات والحلزونيات التي عثر عليها مساء امس الثلاثاء كان يستخدمها الانسان القفصي في حياته اليومية للمحافظة على بقائه اذ كان يعتمد على عمليتي القطف والصيد للعيش لأنه كان لا يعرف الفلاحة آنذاك فعاش على لحوم الارانب والسلاحف وغيرها من الحيوانات الصغيرة الموجودة بالمنطقة”.

واضاف انه مع حدوث ظروف مناخية ادت الى نقص الغذاء استخدمت هذه الحلزونيات للمحافظة على التوازن الغذائي اذ تم اكتشاف قواقع هذه الحلزونيات التي تعود الى 10 آلاف سنة قبل التاريخ.

ويطلق المؤرخون والمختصون في الآثار مصطلح “ما قبل التاريخ” على الحقبة التي سبقت اختراع الكتابة في الحضارة السومرية في العراق وتعود الى ما بين 3200 و3400 قبل الميلاد.

وجاء هذا الاكتشاف الاثري بعد حفريات اجراها فريق البحث التابع المركز كما تم اكتشاف بعض الادوات التي كانت تستعمل في الحضارة (القفصية) وهي عبارة عن صناعة حجرية وعظمية لمجموعة من الادوات المستعملة آنذاك مثل (الابر العظمية) و(المخارز) و(المصايد) وغيرها من الادوات.