السعوديون يتصدرون أوسكار الإعلام السياحي العربي لعام 2018 بـ 9 جوائز

حقق السعوديون إنجازا وطنيا جديدا يضاف الى سجل تميز المملكة بجهود أبنائها في مجالات عديدة عندما حصدوا 9 جوائز في الحفل الذي أقيم بمدينة صلالة في سلطنة عُمان مساء أمس لتكريم الفائزين بجوائز أوسكار الإعلام السياحي العربي لعام 2018 في نسختها العاشرة التي نظمها المركز العربي للإعلام السياحي.

وألقى رئيس المركز العربي للإعلام السياحي الدكتور سلطان بن خميس اليحيائي، كلمة أشار فيها إلى الدور الذي يقوم به المركز منذ انطلاقته، من خلال فعالياته وأنشطته الممثلة بالملتقيات والمؤتمرات والندوات وحلقات العمل.

وتم تكريم الأفراد الفائزين والجهات المنظمة والراعية والمؤسسات الحكومية الحاصلة على جوائز الإعلام السياحي العربي لعام 2018 البالغ عددها 33 جائزة.

وحصدت السعودية العديد من جوائز أوسكار الإعلام العربي السياحي، حيث حصلت على تسع جوائز تمثلت في فوز الصحفي أحمد الزهراني بجائزة أفضل كاتب صحفي، مناصفة مع أمين بلحية من الجزائر، فيما فاز بجائزة أفضل حساب على موقع “تويتر” حساب إبراهيم سرحان من السعودية، وحصلت العلاقات الأمانة في أمانة الرياض على جائزة أفضل فيلم تسجيلي سياحي، فيما ذهبت جائزة أفضل حساب سياحي على تطبيق “سناب شات” إلى “سناب الطائف”، وكانت جائزة أفضل قناة سياحية على اليوتيوب من نصيب قناة “تراتيك” السعودية، كما حقق محمد الجنزوري لقب أفض قيادة للهئيات العربية والأجنبية، وحصلت مدونة “المسافرون العرب” على جائزة أفضل مدونة سياحية، فيما كانت الجائزة الخاصة من نصيب وكالة نادي المسافر. .

ونالت جوسلين إيليا من صحيفة الشرق الأوسط اللبنانية على جائزة أفضل كاتبة مناصفة مع الكاتبة ميادة سيف من صحيفة “العالم اليوم” المصرية، وحصل على جائزة أفضل إخراج لبرامج سياحية عربية نورهان البيلي من مصر.

وفاز مهرجان صلالة السياحي بجائزة أفضل مهرجان سياحي عربي، فيما فاز رئيس بلدية ظفار الشيخ سالم بن عوفيت الشنفري بجائزة أفضل شخصية حكومية داعمة للسياحة العربية، وفاز الشيخ سالم بن أحمد الغزالي بجائزة أفضل مستثمر داعم للسياحة العربية، وحصل طيران السلام على جائزة أفضل طيران داعم للسياحة العربية.

كما حصلت وكالة أنباء البحرين على جائزة أفضل وكالة أنباء عربية، فيما حصل برنامج “بساط الريح” من السودان على جائزة أفضل برنامج إذاعي، وفاز بجائزة أفضل موقع سياحي إلكتروني موقع “السائح العربي”.

وحصلت صفحة “السياحة” الجزائرية لمحيي إسكندر على جائزة أفضل حساب سياحي، وفازت مجلة السياحة العربية (من مصر) بجائزة أفضل مجلة عربية متخصصة في السياحة.

من جانبه، هنأ أمين عام المركز العربي للإعلام السياحي خالد آل دغيم، السعودية والسعوديين بهذا الفوز والإنجاز الوطني الذي تحقق وفق رؤية الوطن 2030، وهو دليل على الجهود التي تبذل من كافة الجهات الحكومية والهيئات الرسمية وغير الرسمية لخدمة الاقتصاد الوطني الذي يحقق طموح خادم الحرمين الشريفين وولي عهده.