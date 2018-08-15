(التجاري) الكويتي: يحقق 6 ملايين دينار ارباحا صافية في النصف الاول من 2018

اعلن البنك التجاري الكويتي اليوم الأربعاء تحقيق 6 ملايين دينار كويتي (نحو 8ر19 مليون دولار امريكي) ارباحا صافية في النصف الاول من العام 2018 بزياد قدرها 4 ملايين (نحو 13 مليون دولار) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال رئيس مجلس ادارة البنك الشيخ احمد دعيج الصباح في تصريح صحفي ان البنك حقق ارباحا تشغيلية قبل استقطاع المخصصات بلغت 54 مليون دينار (نحو 178 مليون دولار) في النصف الاول من 2018 مقارنة بأرباح تشغيلية بلغت 53 مليون دينار (نحو 174 مليون دولار) عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف ان البنك شهد نموا قويا في قطاعات أنشطة أعماله الأساسية كافة اذ ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 8ر2 في المئة فيما ارتفعت إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 2 في المئة وإيرادات توزيعات الأرباح بنسبة 14 في المئة وشهدت إيرادات التعامل بالعملة الأجنبية زيادة كبيرة بنسبة 9ر157 في المئة.

وأوضح الشيخ احمد الصباح ان حجم الموجودات الإجمالية للبنك بلغ 2ر4 مليون دينار (نحو 13 مليون دولار) اذ تتكون بشكل أساسي من محافظ القروض التي تبلغ قيمتها 1ر2 مليون دينار (نحو 6ر6 مليون دولار) والاستثمارات في الأوراق المالية التي تشكل 489 مليون دينار (نحو 6ر1 مليار دولار).

وبين ان البنك يعتزم مواصلة منهجيته المتحفظة تجاه نمو أنشطة أعماله عن طريق المحافظة على جودة ونوعية الأصول والاستمرار في ذلك بالفترة المتبقية من عام 2018 من أجل مواجهة التحديات المتمثلة في تقلب الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية التي تعاني منها المنطقة.

وأشار الى ان معدل كفاية رأس المال بلغ في 30 يونيو 2018 نسبة مقدارها 19 في المئة فيما بلغت نسبة الرفع المالي 9ر11 في المئة ونسبة صافي التمويل المستقر 116 في المئة ونسبة تغطية السيولة 210 في المئة.

وقال ان هذه النسب تفوق بشكل مريح الحد الأدنى للنسب المقررة من قبل الجهات الرقابية ممثلة ببنك الكويت المركزي.