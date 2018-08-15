دوري أبطال أوروبا ينضم لقائمة البث المجاني على فيسبوك

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الأربعاء، إبرام اتفاق مع شبكة “فيسبوك” لبث بعض مباريات مسابقة دوري الأبطال مباشرة، في دول ناطقة بالإسبانية في أميركا الجنوبية، في أحدث اتفاق لنقل مباريات عبر عملاق التواصل الاجتماعي.

وأشار الاتحاد في بيان إلى أن الاتفاق سيجعل من موقع التواصل الاجتماعي الأكبر عالميا، صاحب الحق “الحصري للبث المجاني لبعض المباريات المباشرة ضمن دوري أبطال أوروبا، على امتداد الأراضي الناطقة بالإسبانية في أميركا الجنوبية للفترة بين عامي 2018 و2021”.

وكان أول لقاء مشمول بالاتفاق مباراة الكأس السوبر الأوروبية التي تقام ليل الأربعاء في العاصمة الإستونية تالين، وتجمع بين ريال مدريد الإسباني حامل لقب دوري الأبطال في المواسم الثلاثة الأخيرة، وجاره أتلتيكو مدريد بطل مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) الموسم الماضي.

ونقل البيان عن مدير التسويق في الاتحاد الأوروبي غي لوران إيبستان: “نتطلع قدما إلى إطلاق هذه الشراكة الجديدة التي ستضمن الوصول إلى الشريحة الكبيرة من مشجعي كرة القدم المحليين بطريقة مبتكرة”.

ولم يكشف الاتحاد الأوروبي قيمة الصفقة مع “فيسبوك”، التي يأتي الإعلان عنها بعد أقل من يومين على إعلان رابطة الدوري الإسباني (ليغا) التوصل إلى اتفاق مع الشبكة نفسها، لبث مباشر ومجاني لكل مباريات الدوري في المواسم الثلاثة المقبلة، في 8 دول بجنوب آسيا أبرزها الهند.

وتأتي هذه الاتفاقات ضمن سلسلة من الإقبال المتزايد من قبل شركات عملاقة على بث الأحداث الرياضية عبر الإنترنت، لاسيما في ظل زيادة استخدام الهواتف الذكية والاتصال بالشبكة العالمية.

وكان مالكو حقوق النقل في بريطانيا “إيليفن سبورتس”، قد أعلنوا الأسبوع الماضي أنهم توصلوا إلى اتفاق مع “فيسبوك”، يقضي ببث مباراة واحدة على الأقل أسبوعيا بشكل مباشر من بطولتي إسبانيا وإيطاليا.

كما سبق لمجموعة “أمازون” الأميركية أن حصلت على حقوق بث 20 مباراة من الدوري الإنجليزي الممتاز لثلاث سنوات على الأراضي البريطانية، بدءا من الموسم المقبل.