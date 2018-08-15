وفيات الأربعاء 15 أغسطس 2018

علي عبدالرضا علي الدوسري، «82 عاماً»، شيع، للرجال: الأندلس، ق8، ش4، م122، للنساء: الأندلس، ق3، ش5، م188، ت: 96999487 – 55223332.

سهام سالم خلف اللنقاوي، «59 عاماً»، شيعت، السلام، ق5، ش520، م44، ت: 99663339 – 98752828.

زينب علي حسين السقاي، أرملة حسين محمد حيدر الصراف، «94 عاماً»، شيعت، للرجال: حسينية سيد علي الموسوي، بنيد القار، عزاء النساء للفترتين الصباحية والعصر، للنساء:‍ المنصورية، ق2، شارع يوسف الغنيم، ج24، م9، «عنوان المنزل للعزاء صباحاً». للنساء: حسينية سيد علي الموسوي، بنيد القار، «الحسينية للعزاء في فترة العصر»، ت: 99040987 – 66030408.

جمال سالم هاشم سالم، «52 عاماً»، شيع، للرجال: مبارك الكبير، ق3، ش24، م36، للنساء: العمرية، ق1، ش3، م5، ت: 66994439.