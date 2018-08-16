طقس عطلة نهاية الأسبوع: شديد الحرارة نهاراً.. معتدل ليلاً

أعلنت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية اليوم الخميس ان البلاد مازالت متأثرة بامتداد منخفض الهند الموسمي الذي يمد المنطقة بكتل هوائية حارة وجافة نسبيا ويقل نشاط الرياح الشمالية الغربية مع فرص للغبار في هذه الفترة.

وقال رئيس قسم التنبؤات الملاحية بالإدارة ضرار العلي انه من المتوقع أن تكون حالة الطقس شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 08 و30 كيلومترا في الساعة وتكون درجة الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 46 و48 درجة مئوية وحالة البحر خفيف الى معتدل الموج يتراوح ارتفاعه ما بين 1 و4 أقدام.

وأضاف العلي ان الطقس ليلا حار نسبيا والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 12 و35 كيلومترا في الساعة وتكون درجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 29 و31 درجة مئوية وحالة البحر خفيف الى معتدل الموج يتراوح ارتفاعه ما بين 2 و5 أقدام.

وعن حالة الطقس نهار الجمعة قال انه سيكون شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة تتراوح ما بين 12 و38 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب العالية وتكون درجة الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 47 و49 درجة مئوية وحالة البحر خفيف الى معتدل الموج يتراوح ارتفاع ما بين 2 و5 أقدام.

وأوضح أن الطقس ليلا حار نسبيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة الى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 08 و35 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب العالية وتكون درجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 30 و32 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج يتراوح ارتفاعه ما بين 1 و4 أقدام. وتوقع العلي أن يكون الطقس نهار السبت شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط على المناطق المكشوفة وستكون مثيرة للغبار وتتراوح سرعتها ما بين 15 و40 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب العالية وستكون درجة الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 46 و48 درجة مئوية وحالة البحر معتدل الموج يتراوح ارتفاعه ما بين 3 و5 أقدام.

وذكر أن الطقس ليلا حار نسبيا والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط على المناطق الساحلية وتتراوح سرعتها ما بين 15 و40 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب العالية وتكون درجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 31 و33 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا وارتفاعه ما بين 2 و6 أقدام.