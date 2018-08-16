بورصة الكويت: إيقاف شركتي “مشرف” و”امتيازات” عن التداول

أعلنت (بورصة الكويت) اليوم الخميس إيقاف شركتين عن التداول لتخلفهما عن دفع الرسوم والتأخر في إجراءات إعادة الهيكلة وعدم تقديمهما البيانات المالية الفصلية.

وبينت البورصة على موقعها الإلكتروني ان الشركتين الموقوفتين عن التداول هما شركة مشرف للتجارة العامة والمقاولات (مشرف) حيث لم تقدم بياناتها من 30 سبتمبر 2016 حتى 31 مارس 2018 علاوة على عدم تسديدها رسوم الاشتراك السنوية.

وأضافت أن الشركة الثانية التي تم إيقافها هي الامتيازات الخليجية القابضة (امتيازات) لعدم انتهائها من إجراءات هيكلة رأس المال.

وتأسست شركة بورصة الكويت في 21 أبريل 2014 بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم 37/2013 الصادر بتاريخ 20 نوفمبر 2013 وقانون هيئة أسواق المال رقم 7/2010.

وتتولى شركة بورصة الكويت إدارة عمليات سوق الأوراق المالية وتعود ملكيتها كاملة إلى هيئة أسواق المال التي تتولى المسؤولية عن رقابة جميع جوانب أسواق المال في الكويت.