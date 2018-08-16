تصنيف “فيفا”.. تغييرات جذرية بعد كأس العالم 2018

تصدر المنتخب الفرنسي ترتيب منتخبات العالم الذي يصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بتقدمه 6 مراكز، فيما حل المنتخب الكويتي في المركز 159 دون أي تغيير عن الترتيب السابق.

وحل المنتخب البلجيكي في المركز الثاني تلاه البرازيل ثم كرواتيا واوروغواي وانجلترا والبرتغال وسويسرا واسبانيا والدنمارك.

فيما جاء المنتخب الأرجنتيني في المرتبة الحادية عشرة والمنتخب الألماني في المرتبة الخامسة عشرة وهولندا في المركز السابع عشر وإيطاليا الحادي والعشرين.

وعربيا جاء المنتخب التونسي في المركز الأول بحلوله في المرتبة الرابعة والعشرين عالميا تلاه المنتخب المغربي في المركز السادس والأربعين ثم المنتخب المصري في المركز الخامس والستين مسجلا أسوأ هبوط بانخفاضه 20 مركزا.