المعرض الدولي للكتاب العربي في اسطنبول سبتمبر المقبل

تنظم مدينة اسطنبول التركية في الاول من سبتمبر المقبل فعاليات المعرض الدولي للكتاب العربي تحت شعار”اكتشف عالما جديدا” في تظاهرة تعتبر الأكبر من نوعها خارج البلدان العربية.

وقالت اللجنة المنظمة للمعرض ان المعرض سيحتوي على أكثر من 200 دار نشر عربية من 15 دولة عربية وأجنبية على مدار تسعة ايام وان المعرض يقام بتنظيم من اتحاد الناشرين الأتراك والجمعية الدولية لناشري الكتاب العربي وبدعم من بلدية إسطنبول الكبرى.

وقال البرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية الحاكم ياسين أقطاي في مؤتمر صحفي عقده منظمو المعرض ان تركيا “تعتبر نفسها جزءا من العالم العربي وتفتح ذراعيها لجميع الأخوة العرب”.

وأشارالى اهمية اقامةالمعرض تنبع من ارتفاع عدد الجاليات العربية اخيرا في تركيا بما فيهم الأخوة من دول الخليج لافتا الى وجود انسجام ثقافي بين المجتمعين العربي والتركي .

من جانبه اعتبر نائب رئيس الجمعية الدولية لناشري الكتاب العربي عمار عبد الخالق أن المعرض سيكون من أضخم التظاهرات الثقافية للكتاب العربي خارج الدول الغربية.

وستشهد أيام المعرض نحو 70 فعالية بمشاركة نخبة من الشخصيات والمثقفين عبر إقامة ندوات ومحاضرات وأمسيات وورش عمل أدبية وشعرية إضافة لحفلات توقيع الكتب.

وتهدف الجهات المنظمة من خلال المعرض الى فتح آفاق التعاون الثقافي العربي التركي وتوقيع اتفاقيات ترجمة من وإلى اللغتين العربية والتركية.