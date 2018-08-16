السعودية.. اكتمال وصول الحجاج من خارج المملكة

أعلنت السلطات السعودية اليوم الخميس وصول أكثر من 1.6 مليون مسلم من خارج السعودية لأداء مناسك الحج هذا العام، ليكتمل بذلك وصول الحجاج.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى قوله إن “1.684.629 حاجاً” وصلوا إلى المملكة عبر جميع منافذها البرية والبحرية والجوية، وأكد اكتمال وصول الحجاج من الخارج اليوم.

ووصل الحجاج إلى مكة، في مجموعات قادمة من أماكن مختلفة من العالم، ومشى البعض تحت المظلات، بينما ارتدت مجموعات الحجاج ألواناً مختلفة ليتم تمييزهم عن غيرهم.

وقام بعض الحجاج بدفع أقاربهم على كراس متحركة، بينما قام آخرون باستخدام تقنيات الفيديو للحديث مع عائلاتهم البعيدة، وجلس آخرون في الظل بسبب قيظ الشمس مع درجات حرارة تجاوزت الأربعين درجة مئوية.

وسيؤدي أكثر من مليوني مسلم بدءاً من الأحد مناسك الحج في مدينة مكة المكرمة، قادمين من مختلف بقاع الأرض لإتمام واجبهم الديني والقيام بما أسماه بعضهم “رحلة العمر”.

وتعهدت المملكة بموسم “حج ذكي” مع تطبيقات إلكترونية لمساعدة الحجاج في المناسك في مدينة مكة المكرمة.

وأطلق الهلال الأحمر السعودي تطبيق “اسعفني” لمساعدة الحجاج الذين يحتاجون إلى مساعدة طبية عاجلة، وبإمكان السلطات تحديد مكان الحجاج باستخدام التطبيق.

وأطلقت وزارة الحج والعمرة تطبيق “مناسكنا” للترجمة للحجاج الذين لا يتكلمون العربية ولا الانجليزية.