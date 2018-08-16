مصر تتغلب على السعودية 1/36 في كرة الماء.. وآل الشيخ يتوعد: أخاف ناسين الحارس!

اكتسح منتخب مصر لكرة الماء نظيره السعودي بنتيجة كبيرة قوامها 36/1، وذلك ضمن بطولة العالم للشباب المقامة حاليا في المجر.

وبدوره شدد رئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ على ضرورة المحاسبة بعد النتيجة التاريخية، قائلاً: ‏نتيجة مباراة منتخب كرة الماء اليوم مؤسفة، ولا تمثل المملكة لا مستوى ولا نتيجة.

‏ما حدث لن يمر، وستتم محاسبة المتسبب، فمن يمثل الوطن يجب أن يكون في مستوى المسؤولية.

‏أخاف أنكم ناسين الحارس بس!!