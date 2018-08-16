اكتسح منتخب مصر لكرة الماء نظيره السعودي بنتيجة كبيرة قوامها 36/1، وذلك ضمن بطولة العالم للشباب المقامة حاليا في المجر.
وبدوره شدد رئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ على ضرورة المحاسبة بعد النتيجة التاريخية، قائلاً: نتيجة مباراة منتخب كرة الماء اليوم مؤسفة، ولا تمثل المملكة لا مستوى ولا نتيجة.
ما حدث لن يمر، وستتم محاسبة المتسبب، فمن يمثل الوطن يجب أن يكون في مستوى المسؤولية.
أخاف أنكم ناسين الحارس بس!!
مصر تتغلب على السعودية 1/36 في كرة الماء.. وآل الشيخ يتوعد: أخاف ناسين الحارس!
اكتسح منتخب مصر لكرة الماء نظيره السعودي بنتيجة كبيرة قوامها 36/1، وذلك ضمن بطولة العالم للشباب المقامة حاليا في المجر.
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