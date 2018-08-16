وفيات الخميس 16 أغسطس 2018

فلاح زيد زايد المطيري، «28 عاماً»، شيع، صباح الناصر، ق2، ش8، م73، ت: 66666439.

محمد صفر حسن وردي، «62 عاماً»، شيع، للرجال: مشرف، مسجد الوزان، للنساء: بنيد القار، حسينية أحمد عاشور، ت: 99111225.

أمل عبدالواحد ناصر العقرب، زوجة أحمد عبدالله الهزاع، «63 عاماً»، شيعت، للرجال: عبدالله المبارك، ق3، ش324، م19، للنساء: العمرية، ق5، ش5، م40، ت: 66666971 – 90900772.

سهام سالم بلال الخرافي، زوجة سليمان جاسم الخشتي، «50 عاماً»، شيعت، للرجال: السلام، ق7، ش705، م24، للنساء: القادسية، ق6، ش62، م7، ت: 55070704 – 99311173 – 99655077.

شريفة حسن حاجي جعفر، أرملة علي حسين حاجي جعفر، «86 عاماً»، شيعت، للرجال: بيان، مسجد الإمام الحسن، للنساء‍: صباح السالم، ق10، ش2، ج6، م2، ت: 99500551 – 66177533.

عبدالوهاب جاسم محمد السميط، «85 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر الجمعة، للرجال: الشويخ، ق4، ش عبدالعزيز الفليج، م19، «ديوان السميط»، للنساء: الشامية، ق1، ش أمية، م3، ت: 99016806.

شيخة عبدالعزيز داود المرزوق، زوجة بدر خالد مشاري الروضان، «75 عاماً»، التشييع التاسعة صباح الجمعة، للرجال: شرق، ش الخليج العربي، «ديوان الروضان»، للنساء: مشرف، ق1، ش7، ج1، م5، ت: 22430909 – 25390897.

خديجة يوسف علي الزايد، أرملة عبدالله محمد شعيب بودله، «81 عاماً»، شيعت، للرجال: الرقة، ق4، ش4، م60، للنساء: الرابية، ق2، ش26، م15، ت: 99242370 – 50783877.

مشاري علي جاسم علي المسباح، «42 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر الجمعة، للرجال: الخالدية، ق4، ش47، م2، للنساء: كيفان، ق5، ش58، م19، ت: 97446667 – 99047106.