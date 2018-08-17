الوافدون دفعوا 41 مليون دينار رسوماً صحية في 4 أشهر

ذكرت صحيفة «الراي» أن «إيرادات الرسوم الصحية المحصّلة من الوافدين بلغت نحو 41 مليون دينار خلال الأشهر الأربعة الماضية».

وأوضحت الصحيفة نقلا مصادرها أن «رسوم الخدمات الصحية المحصّلة نقداًَ خلال الفترة من بداية أبريل إلى نهاية يوليو بلغت مليوناً و352 ألف دينار، فيما بلغ التحصيل عن طريق الطوابع خلال الفترة المذكورة مليونين و571 ألف دينار، بينما بلغت رسوم الضمان الصحي 37 مليوناً و192 ألف دينار».

وأشارت المصادر إلى أن «إيرادات الوزارة من الرسوم الصحية ورسوم الضمان للوافدين شهدت أعلى معدل في أبريل الماضي بـ11 مليوناً و740 ألف دينار، مقابل 11 مليوناً و225 ألفاً في أبريل و10 ملايين و480 ألف دينار في يوليو الماضي والأدنى في يونيو بـ 7 ملايين و670 ألف دينار».

على صعيد آخر، أصدر وزير الصحة الدكتور باسل الصباح، قراراً منح بموجبه مديري المكاتب الصحية بالخارج صلاحيات تمديد طلبات العلاج للحالات المرضية التي تستدعي ذلك على نفقة الوزارة، خلال عطلة عيد الأضحى، في إطار سعيه للتسهيل لمراجعي إدارة العلاج بالخارج والمرضى المبتعثين ولعدم تأخر خططهم العلاجية.

وأدرجت وزارة الصحة أمس بعض المركبات الكيميائية ومشتقاتها ضمن جدول المؤثرات العقلية، لما ثبت علمياً من وجود تأثيرات سلبية عند تناول هذه المركبات.

وأكد الوزير الصباح أن «وزارة الصحة حريصة على المساهمة في الحرب على آفة المخدرات وتعاطيها التي غزت مجتمعنا المحافظ»، مشدداً على أن «الأمن الصحي للمواطنين حق لن نسمح بالمساس به، وأن هذا القرار جزء من سلسلة قرارات أُقرت وستقر في الفترة المقبلة تهدف الى الحفاظ على صحة المواطن».