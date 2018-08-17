تركيا تتجه لإنتاج سلع بقيمة 30 مليار دولار بدلا من المستوردة

أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك اليوم الجمعة عن عزم بلاده انتاج سلع بقيمة 30 مليار دولار بدلا من تلك التي تستوردها من الخارج.

وكشف ورانك في بيان عن حزمة دعم جديدة موجهة للصناعيين والشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال تتضمن 16 بندا أهمها توفير دعم بقيمة 82 مليون دولار ل1500 مشروع عبر وكالات التنمية في تركيا و16 مليون دولار لتطوير التكنولوجيا.

وأضاف ان الشركات الصغيرة والمتوسطة التي ستنفتح على الأسواق الخارجية ستحصل على دعم بقيمة 50 ألف دولار مبينا ان الحزمة تشمل أيضا توسيع نطاق التخصيص المجاني للأراضي في المناطق الصناعية وإلغاء رسوم الحصول على وثيقة التشجيع الاستثماري.

وأوضح أنه سيتم تعديل المبالغ المخصصة لدعم أنشطة البحث والتطوير لتغطية الفارق الناجم عن المستجدات بأسعار الصرف.

وكان ورانك أعلن أمس الخميس عن ان الوزارة تقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصين قطاع الصناعة في تركيا من الهجمات الاقتصادية.