الصحة السعودية: لا حالات وبائية او أمراض محجرية بين ضيوف الرحمن

قالت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة أنه لم تسجل حتى الآن اي حالات وبائية او أمراض محجرية بين حجاج بيت الله الحرام مؤكدة ان الوضع الصحي لجميع الحجاج مطمئن.

واضافت الوزارة في بيان صحفي ان عدد الذين قدمت الوزارة لهم الخدمات الوقائية عبر المنافذ الصحية من غرة شهر ذي القعدة وحتى الآن بلغ 647ر1 مليون حاج فيما بلغت النسب العامة لالتزام ضيوف الرحمن باللقاحات الوقائية نحو 80 بالمئة للقاح الحمى الشوكية و 96 بالمئة للحمى الصفراء و 88 بالمئة لشلل الأطفال.

واوضح البيان ان مستشفيات وزارة الصحة السعودية في مكة المكرمة والمدينة المنورة تواصل تقديم الخدمات التخصصية النوعية لضيوف الرحمن خلال موسم الحج هذا العام حيث اجرت 187 عملية قسطرة قلبية و 10 عمليات قلب مفتوح حتى يوم أمس الخميس.

وذكر أن الطواقم الطبية السعودية اجرت ايضا 1280 حالة غسيل للكلى و150 عملية مناظير و 488 عملية جراحية لافتا إلى أنها قدمت خدماتها عبر أقسام الطوارئ بمستشفيات مكة المكرمة والمدينة المنورة لاكثر من 280 الف حاج فيما تم تسجيل تسع حالات ولادة.

يذكر أن وزارة الصحة السعودية تركز في مقدمة أولوياتها على النواحي الوقائية للحجاج وتتابع المستجدات والمتغيرات التي تطرأ على الوضع الصحي عالميا بالتعاون والتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والهيئات الصحية الدولية مثل مراكز مراقبة الأمراض الدولية.