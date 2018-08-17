رفض المصافحة يحرم زوجين مسلمين من الجنسية السويسرية

أعلنت السلطات السويسرية، الجمعة، عن قرار بمنع الجنسية عن زوجين مسلمين، رفضا مصافحة أشخاص من الجنس الآخر والرد على أسئلتهم.

وقال غريغوري جونو، عمدة مدينة لوزان “اعتبرنا أن مسألة الاندماج لم تتحقق. عندما نريد جنسية بلد ما، يجب أن نلتزم بالنظام القانوني والمساواة بين الجنسين”.

وعقدت جلسة الاستماع الخاصة بالزوجين اللذين لم يتم الكشف عن جنسيتهما في الربيع، لكن تم إعلان القرار الجمعة.

وأشار أعضاء لجنة التجنيس إلى أن الرجل وزوجته رفضا مصافحة أشخاص من الجنس الآخر، كما أنهما أبديا ترددا في الإجابة عن أسئلة من رجل أو امرأة بحسب كل حالة.

ونقلت فرانس برس عن نائب العمدة بيار انطوان هيلدبران الذي كان واحدا من ثلاثة أعضاء حضروا الجلسة قوله إنه “في غاية الارتياح إزاء هذا القرار”.

وأضاف: “أوكد أنني اقترحت رفض التجنيس، فالدستور والمساواة بين الرجال والنساء يتفوقان على التعصب الأعمى”.

وأوضح العمدة أن أمام الزوجين مهملة 30 يوما لتقديم استئناف.