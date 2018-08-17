غوغل تقدم “مدربا رياضيا” في ساعة ذكية

تتجه شركة “غوغل” إلى طرح ساعة ذكية تحمل اسم “بيكسل واتش” قبل نهاية العام الجاري، وسط توقعات بأن تحمل مزايا “ثورية”، وفق ما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وذكرت شائعات تداولتها مواقع تقنية أن ساعة “غوغل” ستكون مزودة بخاصية متقدمة من الذكاء الاصطناعي تتيح خدمات شبيهة بتلك التي يوفرها المدرب الرياضي خلال التمارين في النادي الرياضي.

وستقدم الساعة نصائح لمن يقوم بارتدائها على معصمه، تتضمن نظامه الغذائي، كما سترشده إلى الطرق المفيدة، والأساليب الصحيحة، لممارسة التمرينات الرياضية.

وتعتمد “بيكسل واتش” على ما تجمعه من بيانات صحية للمستخدم، ثم تقدم له الخطوات الأنسب، كما أنها تنظم مواعيد الوجبات، الأمر الذي يساعد مرتديها بالتمتع بنظام صحي قدر الإمكان.

ويقول خبراء إن الساعة المرتقبة تشبه نظاما لأندرويد يسمى “وير أو إس” وهو نظام ذكي معتمد في عدد من الساعات والأجهزة القابلة للارتداء.

ومن مؤشرات إقبال “غوغل” على طرح ساعتها الذكية، إعلان الشركة عن قيامها بتطوير نظام “وير أو إس”، كما أن مسؤولا في الشركة تحدث في وقت سابق من العام الجاري عن احتمال طرح الساعة إلى جانب هاتف “بيكسل 3” الذكي.

ومن الوارد أن يجري طرح الجهاز بمعالج من نوع “كوالكوم 3100” وشاشة دائرية، فضلا عن ذاكرة وصول عشوائية تصل إلى 1 غيغابايت.