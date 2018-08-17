ميسي خارج تشكيلة “راقصي التانغو” لهذا العام

استبعد النجم ليونيل ميسي من تشكيلة منتخب الأرجنتين الذي سيخوض مباريات ودية في السنة الحالية، والتي أعلنها الاتحاد المحلي لكرة القدم الجمعة.

وأشارت تقارير إلى أن ميسي طلب اعفاءه من المباريات الودية الأربع المتبقية للمنتخب في عام 2018، وذلك في أعقاب خروج المنتخب من ثمن نهائي مونديال روسيا على يد فرنسا.

وإلى جانب ميسي، خلت تشكيلة “راقصي التانغو” التي ضمت 29 اسما، من أنخل دي ماريا، وسيرخيو أغويرو ونيكولاس أوتامندي (مانشستر سيتي)، وغونزالو هيغواين (ميلان الإيطالي)، وفق ما نقلت فرانس برس.

وتستهل الأرجنتين مبارياتها الودية بلقاء غواتيمالا في لوس أنجلوس الأميركية في السابع من سبتمبر، وكولومبيا بنيويورك في 11 منه.

ولم يتم بعد تحديد اسمي المنتخبين اللذين ستلاقيهما الأرجنتين في المباراتين الأخيرتين (أكتوبر ونوفمبر).

وستكون مباراة غواتيمالا الأولى للأرجنتين بإشراف المدرب الموقت ليونيل سكالوني، الذي تولى الإشراف على المنتخب خلفا لخورخي سامباولي، بعد إقالة الأخير في أعقاب المونديال الروسي.