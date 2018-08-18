“الأوقاف” الكويتية: تجهيز 29 مصلى لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك

أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المساعد لقطاع المساجد المهندس داود العسعوسي أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية جهزت 29 مصلى لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك في الساحات والمدارس والمراكز الرياضية وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والهيئة العامة للشباب والهيئة العامة للرياضة وبالتنسيق مع وزارة الداخلية.

وقال العسعوسي في تصريح صحفي أن هذه الخطوة جاءت بهدف حرص وزارة الأوقاف على إحياء السنة النبوية وتأدية صلاة العيد في الساحات المكشوفة أسوة بالأعوام السابقة.

وأضاف العسعوسي أن قطاع المساجد وبالتعاون مع المناطق التعليمية والمراكز الرياضية خصص 5 مصليات في العاصمة، و6 مصليات في الأحمدي، و5 مصليات في حولي، و6 مصليات في الجهراء، و5 مصليات في الفروانية، واثنين في مبارك الكبير.

وشكر العسعوسي وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار الدكتور فهد العفاسي ووكيل وزارة الأوقاف المهندس فريد عمادي للتسهيلات والدعم واللا محدود الذي قدموه لإعادة مصليات العيد في الساحات المكشوفة والشكر موصول إلى وزارة التربية ووزارة الداخلية والهيئة العامة للرياضة والهيئة العامة للشباب لمساهمتهم الفعالة في إحياء هذه السنة.

والمصليات المحددة هي:

محافظة العاصمة

●متوسطة عبدالله حسن الجار الله، الفيحاء، قطعة 5

● متوسطة خالد احمد المضف، الروضة، قطعة 5

● متوسطة احمد السقاف مقابل الجمعية جابر الاحمد، قطعة 1

● ساحة الصليبخات، غرناطة، قطعة 3

● مركز شباب الدعية، الدعية، قطعة 2

محافظة الأحمدي

●ساحة الصباحية، الصباحية موازي لطريق خادم الحرمين، قطعة 3

●ساحة المنقف، مقابل مستوصف المنقف، قطعة 3

●مدرسة ابوحليفة الابتدائية للبنات، ابوحليفة، قطعة 3

● ساحة الفحيحيل شارع البدوية ، قطعة 2

● ساحة شباب ضاحية علي السالم، ملعب مركز شباب الضاحية، قطعة1

● مدرسة قتيبة بن مسلم، صباح الاحمد، قطعة 5

محافظة حولي

●ساحة بيان، مقابل ثانوية بيان للمقررات، قطعة 7

●ساحة مشرف، مقابل نادي اليرموك الرياضي

●المغيرة بن شعبة المتوسطة، سلوى، قطعة 5

●ثانوية جابر الاحمد الصباح، الجابرية، قطعة 8

●ثانوية أحمد الربعي بنين، السلام، قطعة 5

محافظة الجهراء

● ساحة الجهراء الرياضية، مقابل مرور الجهراء

● مركز شباب الجهراء، خلف المخابز الكويتية

● مركز شباب الصليبية، الصليبية السكنية، قطعة 10

● مدرسة عبدالرحمن عبدالجادر، سعد العبدالله، قطعة 10

● مدرسة صباح الناصر، العيون، قطعة 3

●سعد بن الربيع الانصاري الثانوية بنين، القيروان، قطعة 3

محافظة مبارك الكبير

●مدرسة صباح السالم ثانوية بنين، صباح السالم، قطعة 5

● ساحة مركز مبارك الكبير للرياضة، مبارك الكبير، قطعة 2

محافظة الفروانية

● صالح الرويح – بنين، العارضية، قطعة 5

● ثانوية ابرق خيطان – بنات، خيطان، قطعة 10

●ثانوية سلمان الفارسي – بنين، الاندلس، قطعة 8

●ثانوية مرشد البذال – بنين، الرحاب، قطعة 2

● عقيلة بنت عبيد الابتدائية – بنات، جليب الشيوخ، قطعة 4