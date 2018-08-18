وفاة الامين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان

اعلنت شبكة (سي.ان.ان) الاخبارية الامريكية اليوم السبت وفاة الدبلوماسي الغاني والامين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان عن عمر يناهز ال80 عاما.

ونقلت الشبكة عن وكالة الأمم المتحدة للهجرة قولها في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) ان “كوفي عنان توفي بسلام في الساعات الاولى من صباح هذا اليوم”.

وشغل عنان منصب الأمين العام السابع للأمم المتحدة ما بين عامي 1997 و2006 وتقلد قبل ذلك منصب وكيل الأمين العام لشؤون عمليات حفظ السلام وهو غاني الجنسية ويتحدث الإنجليزية والفرنسية وعدة لغات افريقية بطلاقة.

وتولى عنان ايضا منصب المبعوث الخاص للامم المتحدة الى سوريا ليقود الجهود الدولية لإيجاد حل سلمي للصراع.

كما شغل عنان مناصب متنوعة في الامم المتحدة لم تركز على مسائل التنظيم والادارة والميزانية والمالية وشؤون الموظفين فحسب وانما شملت ايضا قضايا اللاجئين وحفظ السلام.

كما اضطلع عنان بعدد من المهام الدبلوماسية الحساسة شملت التفاوض من اجل عودة اكثر من 900 من الموظفين الدوليين الى أوطانهم واطلاق سراح الرهائن الغربيين في العراق عقب الغزو العراقي للكويت في عام 1990.

كما ساهم عنان في بدء المناقشات بشأن صيغة (النفط مقابل الغذاء) للتخفيف من الازمة الانسانية في العراق والاشراف على عملية الانتقال من قوة الامم المتحدة للحماية في يوغوسلافيا السابقة الى قوة التنفيذ الدولية بقيادة منظمة حلف شمال الاطلسي (ناتو) عقب ابرام اتفاق (دايتون) للسلام في عام 1995.