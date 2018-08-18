“بعثة الحج” الكويتية: اكتمال وصول حجاج الكويت إلى مكة المكرمة لبدء المناسك غدا

أعلن رئيس بعثة الحج الكويتية فريد عمادي اليوم السبت اكتمال وصول حجاج الكويت إلى المملكة العربية السعودية لبدء مناسك الحج غدا الاحد.

وقال عمادي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن عدد حجاج الكويت هذا العام يبلغ 9000 حاج موزعين على 49 حملة حج.

وأكد اكتمال جميع التجهيزات التي نفذتها البعثة في المشاعر المقدسة لاستقبال الحجاج الكويتيين ابتداء من يوم التروية غدا الاحد بفضل الجهود المميزة التي بذلها أعضاء فريق البعثة الكويتية منذ وصولهم إلى مكة المكرمة وحتى اليوم.

وأضاف أن جميع فرق البعثة التابعة لوزارات الأوقاف والشؤون الاسلامية والصحة والاعلام والداخلية والإدارة العامة للاطفاء وهيئة الشباب والرياضة على أتم الجاهزية والاستعداد لتقديم جميع الخدمات للحجاج على مدار الساعة في المشاعر المقدسة وطوال فترة وجودهم في المملكة.

ودعا عمادي جميع حجاج الكويت إلى ضرورة الالتزام التام بالتعليمات الصادرة عن المملكة العربية السعودية والتركيز على أداء شعائر الحج فقط.

وثمن الدعم الذي تلقته البعثة من وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية الكويتي الدكتور فهد العفاسي من خلال توفير جميع احتياجات رؤساء الفرق من أجل تيسير الأمور وتسهيلها على حملات الحج الكويتية لتقديم أفضل الخدمات.

وأعرب رئيس بعثة الحج الكويتية عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة على ما تقوم به من أعمال من أجل توفير الراحة لضيوف الرحمن وإزالة أي عقبات تواجههم.