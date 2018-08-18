وفيات السبت 18 أغسطس 2018

فهدة فرج فهد، أرملة مشاري محمد الرفدي، «83 عاماً»، شيعت، للرجال: خيطان، ق5، شار ناصر الجبري، م105، للنساء: خيطان، ق5، شارع ناصر الجبري، م3، ت: 96088850 – 97505686.

عبدالرحمن جعفر العتيبي، «82 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر الأحد، للرجال: العزاء في المقبرة فقط، للنساء: الفيحاء، ق9، ش98، م14، ت: 99277696.

دوله عبدالله النوري، «84 عاماً»، شيعت، للرجال: العديلية، ق2، شارع عبدالله النوري، ديوان النوري، للنساء: الروضة، ق3، ش36، م6، ت: 98855271 – 22513170.

خلف إبراهيم ناصر الفيلكاوي، «74 عاماً»، شيع، للرجال: المنقف، ق2، ش20، م4، للنساء: هدية، ق3، ش2، م66، ت: 97177178 – 50039700.

محمد بدر عبدالوهاب القطامي، «78 عاماً»، شيع، للرجال: كيفان، ق7، ديوان القطامي، للنساء: السرة، ق5، ش5، م31، ت: 54742491 – 25311870.

شيخة يعقوب يوسف أبوحيمد، أرملة عبدالله إبراهيم أبوحيمد، «93 عاماً»، شيعت، للرجال: القادسية، ق9، ش90، ديوان أبوحيمد، للنساء: قرطبة، ق3، الشارع الأول، م44، ت: 22518772.