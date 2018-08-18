الحظ يعاند رونالدو في فوز يوفنتوس على كييفو

عاند الحظ الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو، في أول ظهور رسمي رفقة ناديه الجديد يوفنتوس، في بطولة الدوري الإيطالي، اليوم السبت، أمام كييفو فيرونا.

واقتنص البيانكونيري فوزًا صعبًا من ملعب كييفو، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في أول لقاءات الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.

أحرز سامي خضيرة ” 3″، بونوتشي “75”وفيديريكو بيرنارديسكي “93”، أهداف يوفنتوس، بينما أحرز ستيبنسكي وجياكيريني، أهداف كييفو فيرونا في الدقائق “38” و”56″.

وبفوز يوفنتوس، حقق الفريق أول 3 نقاط في مشواره للدفاع عن لقبه.

افتتح سامي خضيرة، أول أهداف اللقاء في الدقيقة 3، بعد تمريرة بالرأس من جورجيو كيلليني، داخل المنطقة، سددها خضيرة في المرمى، لتعلن عن أول أهداف المباراة.

وأضاع جواو كانسيلو، فرصة مضاعفة النتيجة، بعد عرضية من دوجلاس كوستا، من الناحية اليسرى، سددها اللاعب بعيدًا عن المرمى بالدقيقة 9.

حاول كييفو، الرد على هجمات يوفنتوس، عن طريق تسديدة من خارج المنطقة بالدقيقة 14، من قائد الفريق، رادوفانوفيتش.

حظ رونالدو

وكاد رونالدو أن يسجل أول أهدافه برفقة البيانكونيري، بعدما سدد كرة قوية مرت بجوار القائم الأيمن للحارس، بالدقيقة 19.

واستمر الدون في محاولاته، بعد تسديدة بالقدم اليسرى، علت العارضة من الجهة اليسرى للببيانكونيري، بالدقيقة 29، وعن طريق دوجلاس كوستا بالدقيقة 32، سدد الكرة من خارج المنطقة بطريقة رائعة، إلا أن تسديدته مرت فوق العارضة بقليل.

وتمكن كييفو فيرونا من معادلة النتيجة في الدقيقة 38، بعد رأسية متقنة من ماريوز ستيبنسكي، استغلها من عرضية من الجهة اليسرى، ليعادل النتيجة لفريقه.

ومع بداية الشوط الثاني، سدد رونالدو تسديدة قوية من خارج المنطقة، نجح سورينتينو، حارس كييفو في إبعادها عن مرماه.

وارتكب جواو كانسيلو، ظهير أيمن يوفنتوس، ركلة جزاء في الدقيقة 54، على إيمانويلي جياكيريني، سددها اللاعب ذاته، وأحرز هدف كييفو الثاني في المباراة.

وحاول البديل بيرنارديسكي، تهديد مرمى كييفو، بالدقيقة 59، بتسديدة من على حدود المنطقة، إلا أن تسديدته وصلت سهلة إلى الحارس، وواصل سورينتينو، حارس كييفو، تألقه بعدما تصدى لرأسية رونالدو.

وتألق سورينتينو، مجددًا، ومنع رونالدو من تسجيل هدفه الأول، بالدقيقة 65، بعد تسديدة البرتغالي من خارج المنطقة.

وفي الدقيقة 70، سدد ماريو ماندزوكيتش كرة رأسية، مرت بجوار القائم الأيسر لكييفو.

وعاد ليوناردو بونوتشي، لتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 75، بعد رأسية استغلها اللاعب من ركلة ركنية.

وواصل الحارس المتألق منعه لتسجيل رونالدو، لهدفه الأول بالدقيقة 77، بعد تسديدة من ركلة حرة ثابتة من الجهة اليسرى.

وسجل ماندزوكيتش الهدف الثالث ليوفنتوس، في الدقيقة 86، بعد رأسية أسكنها وسط وقوع حارس كييفو، قبل أن يعود حكم اللقاء لتقنية الفيديو ويلغي الهدف.

ونجح بيرنارديسكي، في الدقيقة 93، من تسجيل الهدف الثالث ليوفنتوس، وسط غياب الرقابة الدفاعية، ليسكن الكرة الشباك، ويعلن فوز البيانكونيري بأولى مبارياته.