الخسارة الثانية لأرسنال على يد تشيلسي

ألحق تشيلسي الخسارة الثانية على التوالي بضيفه أرسنال (3-2) مساء السبت على ملعب “ستامفورد بريدج”، في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم تشيلسي بهدفين من إمضاء بدرو رودريجيز (9) وألفارو موراتا (20)، قبل أن يعادل أرسنال الكفّة عن طريق هنريخ مخيتريان (37) وأليكس أيوبي (41)، ثم أحرز ماركوس ألونسو هدف الفوز للفريق المضيف في الدقيقة 81.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 6 نقاط، فيما بقي رصيد أرسنال خاليا من النقاط في المسابقة، بعدما خسر مباراته الأولى امام حامل اللقب مانشستر سيتي.

لم يجر تشيلسي أي تغيير على تشكيلته الأساسية لهذه المباراة، فواصل المدرب ماوريسيو ساري إراحة نجمه البلجيكي إيدن هازارد الذي وصل إلى معسكر الفريق متأخّرا بعد مشاركته في نهائيات كأس العالم 2018، وشارك الإنجليزي روس باركلي في خط الوسط إلى جانب الإيطالي جورجينيو والفرنسي نجولو كانتي.

في الجهة المقابلة، أجرى مدرب أرسنال أوناي إيمري تعيديلين على تشكيلته الأساسية، فشارك أليكس أيوبي مكان أرون رامزي، وناتشو مونريال مكان المصاب أينسلي مايتلاند-نايلز.

رمى تشيلسي بثقله الهجومي منذ البداية، فبعد تسديدة بعيدة المدى من دافيد لويز علت المرمى، اخترق بدرو رودريجيز من الناحية اليسرى قبل أن يسدد كرة نحو المدرجات، ورد أرسنال من محاولة قريبة لمسعود أوزيل الذي مرّت كرته بجانب القائم البعيد، ثم جاء هدف التقدّم لتشيلسي التاسعة، من هجمة سريعة وتمريرة ذكية من الخلف إلى الظهير الأيسر ماركوس ألونسو الذي وضع الكرة على طبق ذهبي أمام بدرو، فما كان من الأخير إلّا أن تابعها بسهولة في المرمى.

واصل تشيلسي أفضليته رغم تقدّمه بالنتيجة، ومرّت تسديدة روس باركلي فوق المرمى بسنتمترات قليلة، وتلقّى مهاجم أرسنال بيير إيميريك أوباميانج تمريرة طويلة لكنّه سدّد كرة سيطر عليها كيبا حارس تشيلسي بسهولة بالدقيقة 17، وعاد المهاجم الجابوني ليهدر فرصة سهلة في الدقيقة 19 عندما اخترق هكتور بيليرين من اليمين ليمرّر الكرة إلى أوباماينج الذي أطاح بها بشكل غريب فوق العارضة، ليرد تشيلسي بالهدف الثاني في الدقيقة 20 بعدما استقبل ألفارو موراتا الكرة وراوغ مدافع أرسنال شكودران موستافي قبل أن يرسل الكرة زاحفة في الزاوية المخادعة لمرمى الحارس التشيكي بيتر تشيك.

هدأت الأمور قليلا قبل أن ينسل جناح أرسنال أليكس أيوبي من اليمين ويرسل الكرة أمام المرمى إلى الأرميني هنريخ مخيتريان الذي أهدرها بشكل مشابه لفرصة أوباميانج المهدرة في الدقيقة 31، ثم قلّص أرسنال النتيجة في الدقيقة 37، بتسديدة محكمة من مخيتريان على يمين الحارس كيبا، وكاد تشيلسي يرد سريعا عن طريق موراتا الذي سدد كرة من بعيد أخرجها تشيك إلى ركنية، قبل أن يسجّل أرسنال هدف التعادل في الدقيقة 42، عبر أيوبي الذي تابع باتقان تمريرة محكة من الجهة اليمنى لمخيتريان.

وجرّب ماتيو جويندوزي حظّه بتسديدة أرضية سيطر عليها كيبا بسهولة، وأهدر أرسنال فرصتين قبل نهاية الشوط الأول، الأولى عبر أوباميانج الذي مرّت محاولته القريبة بجانب القائم بعد تمريرة من أيوبي الذي أهدر الثانية في الوقت بدل الضائع بعد اختراق جديد من مخيتريان في الناحية اليمنى.

أخرج أرسنال لاعبه جرانيت تشاكا من الملعب وأشرك مكانه الأوروجوياني لوكاس تورييرا، وانطلق تشيلسي باحثا عن استعادة تقدّمه، وخلق الفريقان عدّة فرص، أبرزها تسديدة كانتي التي وضع مدافع أرسنال سوكراتيس باباستاثوبولوس جسدها امامها، وغاص الحارس تشيك لإبعاد كرة خطيرة مرسلة من روس باركلي، ودخل هازارد إلى تشكيلة تشيلسي، قابلعها خروج أوزيل من الملعب مقابل دخول أرون رامزي في تشكيلة أرسنال.

تحسّن أداء تشيلسي أكثر مع مرور الوقت بعدما أحكم الفريق سيطرته على منطقة المناورة، لا سيما بعد دخول الكرواتي ماتيو كوفاسيتش، ونفّذ لويز ركلة حرّة مباشرة، أبعدها الحارس تشيك في الدقيقة 73، ثم دخل الفرنسي أوليفييه جيرو مكان موراتا في تشكيلة تشيلسي، مقابل مشاركة ألكسندر لاكازيت في تشكيلة أرسنال مكان أيوبي، ولعب هازارد دورا مهمّا في فوز تشيلسي، عندما راوغ لاكازيت بمهارة في الناحية اليسرى، قبل أن مرر كرة أمام المرمى إلى ألونسو الذي تابعها بحنكة في الشباك بالدقيقة 81، ثم كاد البلجيكي يترك بصمة خاصّة به في الدقيقة 86، لكن تشيك تصدّى لمحاولته، تماما كما فعل لكرة من مسافة قريبة سدّدها جيرو في الدقيقة 87.