الهلال يُسقط الاتحاد في لندن ويتوج بالسوبر السعودي

توج الهلال بكأس السوبر السعودي، اليوم السبت، عقب تغلبه على اتحاد جدة (2/1)، في ملعب لوفتس رود، بالعاصمة البريطانية لندن.

وأنهى الهلال الشوط الاول بالتقدم بهدف للاعبه إدواردو، في الشوط الثاني، عزز ريفاس التقدم الهلالي بالهدف الثاني، بينما سجل كريم الاحمدي هدف الاتحاد الوحيد.

وبذلك يكون لقب النسخة الخامسة هو اللقب الثاني للهلال لبطولة السوبر السعودي. استمرت حمى بداية المباراة حوالي 10 دقائق، حاول فيها كل فريق جس نبض الآخر.

وبدأ الهلال تنظيم صفوفه، وكان صاحب التهديد الاول عندما وصلت الكرة إلى ريفاس الذي مرر إلى كاريللو لتنشق الأرض عن حسن معاذ ويبعد الكرة إلى ضربة ركنية.

فاصل من الاندفاع البدني بين اللاعبين ينتهي بسقوط علي البليهي مدافع الهلال، يستلزم إيقاف المباراة وتدخل الجهاز الطبي لتقديم الإسعافات للاعب.

منحت تحركات إدواردو وسالم الدوسري، خطورة نسبية للهلال، فيما كانت تظهر خطورة الاتحاد عندما يتحرك فهد المولد الذي منحه دياز التحرك على الجانبين، فيما غياب فالديفيا ورومارينهو.

في الدقيقة 34 يخطئ أحمد عسيري كرة ارسلها كاريللو، لتصل إلى إدواردو الذي يسيطر ويسدد بقوة ويسجل هدف الهلال الاول.

ارتباك في صفوف الاتحاد بعد الهدف، وتفوق هلالي واضح يجبر الاتحاديين على التراجع، اشتباك سريع بين لاعبي الفريقين، يسفر عن إشهار التركي شاكير حكم المباراة.

البطاقة الصفراء للأسباني بوتيا مدافع الهلال لدخوله العنيف على فهد المولد، لينتهي الشوط الاول بهدف هلالي دون رد.

الشوط الثاني يجري دياز التبديل الأول، بالدفع بالصربي اليكسندر بيزتش بدلا من فالديفيا مع بداية الشوط الثاني، وتحسن الاتحاد قليلا، وسدد حسن معاذ لاول مرة وتمر كرته بجوار مرمى الهلال، ويرد كنو بتسديدة قوية يحولها عساف لركنية.

يهدر رومارينيو فرصة التعادل، بعد وصلته الكرة بعد فاصل من التمرير الاتحادي، و يرسل كرة على يمين الحبسي، لكنها تتجه إلى بعيداًعن المرمى بقليل، وسط سيطرة اتحادية نسبية، قابلها تراجع هلالي، معتمداً على شن هحمات مرتدة سريعة.

في الدقيقة 63 يتألق غدواردو من جديد، ويرسل تمريرة سحرية لريفاس، ليضعه وجها لوجه مع عساف القرني، وينجح في إضافة هدف الهلال الثاني.

وبعدها ينقذ الحبسي مرماه من هدف محقق بعد تصدى لقذيفة جوناس، قبل أن ينجح الاتحاد في تقليص الفارق في الدقيقة 65 من تسديدة من كريم الأحمدي، وترتط الكرة بقدم مدافع الهلال وتستقر في شباك الحبسي.

تبديل الهلال الاول بخروج عموري ودخول ناصر الدوسري وصحوة هلالية هجومية، ويتصدى القائم الأيمن للاتحاد لفرصة هدف عكسي، من رأسية حسن معاذ الخاطئة، وبعدها يدخل عمر خربين بدلاً من ريفاس.

في الدقيقة 83 يدفع دياز بعلي الزقعان على حساب رومارينيو، والذي يحصل على بطاقة صفراء لتدخله بعنف على كاريللو، و يتلقى الاحمدي البطاقة الصفراء الثانية في المباراة، لعرقلته غدواردو ويفسد مرتدة هلالية خطيرة.