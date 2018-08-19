النائب وليد الطبطبائي: مُنعت من حضور مشهد منى وعرفات لأول مرة منذ 30 عاماً

غرد النائب وليد الطبطبائي عبر حسابه في “تويتر” قائلاً انه تم منعه من أداء فريضة الحج هذا العام وفقا لما أعلنه اليوم دون الكشف عن الجهة التي حرمته من أداء الفريضة.

وقال الطبطبائي “لاول مرة منذ 30 عام اغيب عن مشهد منى وعرفات وقد كنت ادعوا فيهما للمسلمين بالنصر والفرج وادعو لنفسي ولوالدي وذريتي..واليوم وقد منعت من حضور هذه المشاهد المباركة فمن تصله رسالتي هذه من أهل المشهد وخاصة يوم عرفة فأرجو أن يخصني بالدعاء وأن يدعو بالفرج للمسلمين وخاصة أهلنا في سوريا.

وتجد الإشارة الى النائب الطبطبائي من ضمن المحكومين في قضية دخول المجلس.

لاول مرة منذ ٣٠ عام اغيب عن مشهد منى وعرفات وقد كنت ادعوا فيهما للمسلمين بالنصر والفرج وادعو لنفسي ولوالدي وذريتي..

واليوم وقد منعت من حضور هذه المشاهد المباركة فمن تصله رسالتي هذه من أهل المشهد وخاصة #يوم_عرفه فأرجو أن يخصني بالدعاء وأن يدعو بالفرج للمسلمين وخاصة أهلنا في #سوريا pic.twitter.com/F3BztsjUlh — وليد الطبطبائي (@Altabtabie) ١٩ أغسطس ٢٠١٨

ونوه الطبطبائي في تغريدة ثانية بأن عدم سفري إلى ⁧‫الحج‬⁩ لاعلاقة للسلطات ⁧‫السعودية‬⁩ به ولكن لصدور حكم سجن ضدي في ⁧‫الكويت‬⁩ بسبب مايعرف ⁧‫#قضية_دخول_المجلس‬⁩ ونظرا لوجود اتفاقيات تنفيذ الأحكام بين الدول العربية فعليه يتعذر علي السفر إلى هناك حاليا

‏نسأل ﷲ ان يوفق ⁧‫#حجاج_بيت_الله‬⁩ لإتمام ⁧‫#مناسك_الحج‬⁩ وان يوفق القائمين على الحج