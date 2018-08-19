مسؤول ايراني: اوروبا تعهدت بتعويضنا من جراء انسحاب شركاتها من ايران

قال نائب الرئيس الايراني اسحاق جهانغيري اليوم الاحد إن الاتحاد الاوروبي تعهد بتعويض طهران من جراء الخسائر التي لحقت بها بعد انسحاب الشركات الاوروبية اثر العقوبات الامريكية الاخيرة.

واضاف جهانغيري في تصريح لوكالة الانباء الرسمية الايرانية (ارنا) ان اوروبا تعهدت لايران بتعويض ما لحقتها من خسائر جراء خروج الشركات الاوروبية الخاصة من البلاد وذلك عبر إدخال شركات صغرى ومتوسطة بديلة عنها وايجاد سبل اخرى جديدة.

واكد اهتمام طهران بمتابعة الحوار مع الدول الخمس الباقية في الاتفاق النووي معربا عن رضا ايران حيال الاداء الاوروبي والصيني والروسي بالنسبة لواجباتها الاقتصادية المكلفة بها بناء على الاتفاق النووي.

واشار الى مساعي بلاده الرامية لايجاد سبل تساعدها على مواصلة بيع النفط والتخطيط للبلاد من دون الاخذ بعين الاعتبار نشوب حرب او بدء مفاوضات مع الجانب الامريكي.

وكانت كبريات الشركات الاوروبية الناشطة في مجال الطاقة وصناعة السيارات قررت في الفترة الاخيرة الانسحاب من السوق الايرانية تفاديا للعقوبات الاقتصادية والمالية التي فرضتها واشنطن على طهران.