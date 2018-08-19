وفيات الأحد 19 أغسطس 2018

فاطمة فهد عبدالله القعود، «41 عاماً»، شيعت، ضاحية عبدالله السالم، ق1، ش هرم بن سنان، م25، ت: 99055200.

محمد فهد رفاعي الرشيدي، «80 عاماً»، شيع، جنوب الأحمدي، ق1، ج4، م624، ت: 55444246.

حميد صباح طاهر حسن، «47 عاماً»، شيع، للرجال: الدعية، «مسجد البحارنة»، للنساء: السالمية، «حسينية المصطفى»، ت: 96622006 – 51002032.

وزير عبد حسين حسن، «50 عاماً»، شيع، خيطان، ق10، ش8، م68، ت: 66668636 – 51541003.

سرور حسن سرور الهلفي، «81 عاماً»، شيع، للرجال: عبدالله المبارك، ق2، ش5، م34، للنساء: عبدالله المبارك، ق5، ش503، م4، ت: 90000177.

فتحية محمد علي الصائغ، زوجة عبداللطيف حسين يوسف العبدوه، «62 عاماً»، شيعت، للرجال: الدعية، ق4، تقاطع شارع 46، مع شارع حمزة بن عبدالمطلب، «حسينية الشمالي»، للنساء: الجابرية، ق10، ش12، م22، ت: 99225536 – 99111658.

فهد راشد العسكر العجمي، «86 عاماً»، شيع، «العزاء في المقبرة»، ت: 94449418 – 50633644.

خالد مهدي العنزي، «48 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر الإثنين، «في مقبرة صبحان»، للرجال: بيان، ق2، ش2، م40، «ديوان العنزي»، للنساء: صباح السالم، ق7، ش الأمل، ج5، م46، ت: 97300023.