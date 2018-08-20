سيلفا يقود إشبيلية إلى صدارة الليجا

خطف المهاجم الدولي البرتغالي أندريه سيلفا الأنظار من الجميع بعدما سجل 3 أهداف “هاتريك” قاد بها فريقه إشبيلية لاكتساح مضيفه رايو فاليكانو برباعية مقابل هدف، مساء الأحد، في الجولة الأولى بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم “الليجا”.

وعلى ملعب (فاييكاس) افتتح الإيطالي فرانكو فاسكيز باب التسجيل للأندلسيين، بعد 15 دقيقة من البداية.

وفي الدقيقة 31 جاء الدور على أندريه سيلفا لزيارة الشباك، بعدما قابل عرضية سرخيو إسكودير بقدمه داخل الشباك.

ثم واصل المهاجم الشاب التألق وسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لإشبيلية في آخر دقيقة من عمر الشوط بطريقة مماثلة للهدف الثاني، لينتهي الشوط بتقدم الضيوف بثلاثية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، كلل المهاجم المنتقل هذا الصيف من ميلان الإيطالي تألقه بهدف ثالث “هاتريك” ورابع لإشبيلية في الدقيقة 79، بعدما استقبل تمريرة بينية من فرانكو فاسكيز داخل المنطقة ليمهد الكرة، ويسكنها في شباك الفريق المدريدي.

وبعدما تدخل الحكم ليلغي الهدف بداعي تواجد سيلفا في موقف تسلل، عاد واحتسبه بعدما لجأ لتقنية حكم الفيديو المساعد “VAR”.

واعتلى صاحب الـ22 عاما صدارة هدافي الليجا متفوقا بفارق هدف على أليكس جايا وخوسيه لويس موراليس والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقبل 5 دقائق من النهاية منح حكم الفيديو المساعد ركلة جزاء لرايو نفذها أدريان إمبارابا بنجاح في الشباك مسجلا هدف الشرف لأصحاب الضيافة.

وبهذا الانتصار الكبير يعتلي إشبيلية صدارة الترتيب مبكرا بفارق الأهداف أمام برشلونة وليفانتي وريال سوسييداد وأويسكا على الترتيب، في انتظار انتهاء جميع مواجهات الجولة.

وفي المقابل، احتل فاليكانو المركز الـ18 مؤقتا بدون نقاط. .