رئيس بعثة الحج الكويتية: توافد حجاج الكويت الى مشعر عرفات بسلام

أكد رئيس بعثة الحج الكويتية فريد عمادي اليوم الاثنين ان حجاج الكويت توافدوا الى مشعر الحج الاكبر في عرفات بسلام دون أي مشاكل مضيفا ان عملية انتقال الحجاج من منى إلى عرفات كانت ميسرة وسهلة.

وقال عمادي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان أوضاع حجاج الكويت في جميع حملات الحج الكويتية “مطمئنة” ويتمتعون بصحة جيدة ويحظون بكل أشكال الرعاية والمتابعة سواء من قبل البعثة او من القائمين على حملات الحج التي توليهم الرعاية الكاملة.

واضاف ان اعضاء بعثة الحج الكويتية من كافة وزارات وادارات الدولة المعنية تقوم بعمليات التفتيش والتدقيق على الحملات للتأكد من توافر جميع اشتراطات السلامة المتفق عليها.

وأوضح ان جميع المقرات والمخيمات الخاصة بحجاج الكويت في مشعر منى وعرفات وكذلك الخاصة ببعثة الحج الكويتية مجهزة بكافة الاحتياجات مؤكدا استمرار عمل بعثة الحج في المتابعة والاشراف على حملات الحج الكويتية في المشاعر المقدسة من أجل ضمان تقديم أفضل الخدمات للحجاج حتى انتهاء موسم الحج.

ودعا جميع حملات الحج الكويتية إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها في السعودية لضمان سلامة الحجاج.

وأشار إلى أن كل فرق بعثة الحج الكويتية المتمثلة بوزارات الأوقاف والصحة والإعلام والداخلية والإدارة العامة للاطفاء والهيئة العامة للشباب وجمعية الهلال الأحمر الكويتي اضافة إلى القنصلية الكويتية في جدة يعملون كفريق واحد من أجل خدمة حجاج الكويت.

وثمن عمادي الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة المملكة العربية السعودية لتمكين حجاج بيت الله الحرام من أداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة.