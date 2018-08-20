طقس أيام عيد الأضحى: شديد الحرارة مع رياح مختلفة السرعة مثيرة للغبار أحياناً

قالت إدارة الارصاد الجوية الكويتية اليوم الاثنين أن طقس البلاد يتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي الذي يمد المنطقة بكتل هوائية حارة مع نشاط للرياح الشمالية الغربية تكون مثيرة للغبار خلال هذه الفترة والبحر خفيف الى معتدل الموج.

وذكر رئيس قسم التنبؤات الملاحية في إدارة الارصاد ضرار العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الطقس اليوم شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتتراوح ما بين 12 و40 كيلومترا في الساعة وتكون درجة الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 46 و48 درجة مئوية والبحر يكون خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 2 و4 أقدام.

وأضاف أن طقس الليلة سيكون حارا نسبيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 12 و35 كيلومترا في الساعة وتكون درجة الحرارة الصغرى المتوقعة بين 29 و31 درجة مئوية والبحر يكون خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 2 و5 أقدام.

وعن طقس الغد افاد العلي بأنه سيكون شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على فترات مثيرة للغبار خصوصا على المناطق المكشوفة وتتراوح سرعتها ما بين 15 و45 كيلومترا في الساعة وتكون درجة الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 46 و48 درجة مئوية والبحر يكون خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا وارتفاعه ما بين 2 و6 أقدام.

واوضح أن الطقس ليل غد سيكون حارا نسبيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط خصوصا على المناطق الساحلية وتتراوح سرعتها ما بين 15 و40 كيلومترا في الساعة وتكون درجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 29 و30 درجة مئوية والبحر يكون خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا وارتفاعه مابين 2 و6 أقدام.

ولفت إلى أن الطقس نهار بعد غد الأربعاء سيكون شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خصوصا في المناطق المكشوفة وتتراوح سرعتها ما بين 15 و42 كيلومترا في الساعة وتكون درجة الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 47 و49 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج وارتفاعه مابين 2 و5 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس ليل الأربعاء سيكون حارا نسبيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتتراوح سرعتها ما بين 12 و35 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب العالية وتكون درجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 30 و32 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 2 و 4 أقدام.

وعن الطقس نهار يوم الخميس المقبل أفاد العلي بأنه سيكون شديد الحرارة والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشيطة السرعة مثيرة للغبار على أغلب الأنحاء وتتراوح سرعتها ما بين 20 و50 كيلومترا في الساعة وتكون درجة الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 46 و48 درجة مئوية وحالة البحر معتدل إلى عالي الموج وارتفاعه ما بين 3 و6 أقدام.

وذكر أن الطقس ليل الخميس سيكون حارا نسبيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتتراوح ما بين 12 و35 كيلومترا في الساعة وتكون درجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 30 و31 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 2 و4 أقدام.