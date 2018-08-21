ليفربول يعبر كريستال بالاس بفوز صعب بالبريمييرليج

اقتنص فريق ليفربول فوزاً صعباً على حساب مضيفه كريستال بالاس بهدفين دون رد ، اليوم الاثنين ، على ملعب “سيلهرست بارك” في ختام الجولة الثانية للدوري الإنجليزي لكرة القدم.

سجل ثنائية ليفربول جيمس ميلنر من ضربة جزاء وساديو ماني في الدقيقتين 45 و90+3 ، وشهدت المباراة طرد اللاعب آرون فان بيساكا مدافع كريستال بالاس في الدقيقة 75.

ورفع ليفربول رصيده إلى 6 نقاط محتلاً المركز الثاني بالعلامة الكاملة مع مديره الفني الألماني يورجن كلوب وبفارق الأهداف عن مانشستر سيتي بينما تجمد رصيد كريستال بالاس مع مديره الفني المخضرم روي هودجسون عند 3 نقاط في المركز العاشر.

ونجح ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح في عبور حصون كريستال بالاس بعدما حصل صلاح على ضربة جزاء وتسبب في طرد بيساكا كما صنع الهدف الثاني وتألق بشكل لافت.

بدأت المباراة هادئة بحذر تكتيكي من الفريقين خاصة مع تماسك كريستال بالاس وغلقه مناطق الدفاع بينما سيطر ليفربول على الكرة وبدأت محاولات الضيوف في الوصول للخطورة مع انطلاقة من الظهير الأيسر روبرتسون مع تمريرة من جيمس ميلنر.

وألغى الحكم هدفاً في الدقيقة 20 لصالح ليفربول سجله السغالي ساديو ماني بسبب إلتحام بين الأخير وحارس بالاس ، وظهرت أنياب بالاس بتسديدة خطيرة وجهها أندروس تاونسيند ردتها العارضة وأضاع محمد صلاح انفراداً بالمرمى لصالح ليفربول بعد أن وجه التسديدة فوق العارضة.

أضاع نابي كيتا محاولة بتسديدة في الزاوية الضيقة لحارس بالاس ثم أنقذ جوميز محاولة سريعة للمهاجم زاها ، وصنع صلاح ببراعة فرصة للظهير الأيسر روبرتسون سددها فوق العارضة.. ولعب ماني بأنانية وسدد في اتجاه المرمى رغم تقدم صلاح وفيرمينو.

ونال فان آنهولت مدافع كريستال بالاس إنذاراً للخشونة ضد ميلنر ، ونجح صلاح بذكاء في استغلال اندفاع مامادو ساخو البدني ليحصل على ضربة جزاء يسجل منها جيمس ميلنر ضربة جزاء هدف التقدم في الدقيقة 45 لينتهي الشوط الأول بتقدم ليفربول.

واصل ليفربول تحكمه في الكرة وأبعد ساخو فرصة للريدز ثم نال آرنولد إنذاراً لإيقاف خطورة انطلاقة المهاجم زاها كما تصدى الحارس أليسون لتسديدة رائعة من اللاعب ميليفوجيفيتش كما أضاع بينتيكي فرصة آخرى لأصحاب الأرض الذين انتفضوا هجومياً بشكل ملحوظ.

وأشرك ليفربول أول تغييراته بنزول جوردان هندرسون القائد على حساب جيمس ميلنر في الدقيقة 67 لتأمين وسط الملعب ، ودفع بالاس بالمهاجم ألكسندر سورلوث اللاعب النرويجي الصاعد على حساب كريستيان بينتيكي.. وأبعد أليسون تسديدة من زاها.

تحرك صلاح من أجل هز الشباك ، ونال آرون فان بيساكا لاعب كريستال بالاس البطاقة الحمراء مع الدقيقة 75 بعد إلتحام مع صلاح الذي وجه تسديدة في الحائط البشري وأشرك روي هودجسون مدرب بالاس اللاعب جويل وارد على حساب تاونسيند ثم شارك ماكس مير بدلاً من جيفري شلوب.

كاد بالاس أن يسجل هدف التعادل من عرضية زاها ، وانطلق صلاح ولكن مامادو ساخو أبعد الخطورة ودفع ليفربول باللاعب آدم لالانا بدلاً من نابي كيتا وأضاع فيرمينو فرصة للريدز ، ونجح صلاح في تنظيم هجمة مرتدة بسرعته ومرر إلى ساديو ماني الذي انطلق وراوغ الحارس وسجل الهدف الثاني وأشرك الريدز المهاجم دانييل ستوريدج قبل نهاية المباراة بفوز صعب لصالح ليفربول.