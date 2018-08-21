(الإحصاء) السعودية: إجمالي أعداد الحجاج بلغ 371ر2 مليون حاج

أعلنت الهيئة العامة للاحصاء السعودية اليوم الاثنين ان إجمالي أعداد الحجاج بلغ 675ر371ر2 مليون حاج.

واضافت الهيئة في بيان صحفي ان عدد الحجاج من خارج السعودية بلغ 722ر758ر1 مليون حاج فيما بلغ عدد الحجاج من داخل المملكة 953ر612 الف حاج.

وبينت ان عدد حجاج دول مجلس التعاون الخليجي بلغ نحو 140ر34 حاج بنسبة 9ر1 بالمئة وبلغ عدد حجاج الدول العربية عدا دول مجلس التعاون الخليجي 410ر395 حجاج بنسبة 5ر22 بالمئة وبلغ عدد حجاج الدول الآسيوية عدا الدول العربية 496ر049ر1 مليون حاج بنسبة 7ر59 بالمئة.

وذكرت الهيئة ان حجاج الدول الإفريقية عدا الدول العربية بلغت أعدادهم 083ر166 حاج بنسبة 5ر9 بالمئة وبلغ عدد حجاج الدول الأوروبية 601ر88 حاج بنسبة 5 بالمئة بينما بلغ عدد حجاج دول أمريكا الشمالية والجنوبية وأستراليا 992ر24 حاج بنسبة 4ر1 بالمئة.