(الخطوط الكويتية) تعلن استقبالها الحجاج القادمين من السعودية في مبنى (تي 4) الجديد

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية اليوم الثلاثاء أن الحجاج القادمين إلى الكويت من الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية و”المسافرين على متن طائراتها فقط” سيصلون عبر مبنى الركاب الجديد (تي 4) سائلة الله لهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا.

وقالت (الكويتية) في بيان صحفي إن وصول الحجاج المسافرين على متن طائرتها إلى مبنى الركاب الجديد يأتي ضمن استراتيجية الشركة لتقديم أفضل الخدمات لعملائها وتسهيل اجراءاتهم.

وأعربت عن جزيل الشكر لسلطات (الطيران المدني) الكويتية وشركة (انشن) العالمية لإدارة المطارات على تسهيلهم هذه المهمة وتمكينها من استقبال أفواج حجاج بيت الله الحرام العائدين على متن طائراتها ن خلال مبناها الجديد.

ويقع المبنى الجديد بالمنطقة الشمالية في مطار الكويت الدولي وتبلغ مساحته نحو 55 ألف متر مربع ويضم 14 بوابة للمغادرين تنقسم إلى تسع بوابات جسور وخمس بوابات أرضية علاوة على ضمه 10 بوابات للقادمين منها تسع بوابات للجسور وبوابة أرضية.

ويهدف المبنى إلى تخفيف العبء والازدحام عن المبنى الحالي إذ يستوعب نحو 5ر4 مليون راكب سنويا كما يوفر أكثر من 2000 موقف للسيارات و20 كاونتر لوزن الأمتعة وكاونترات مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة فضلا عن توفير كل الخدمات للمسافرين مثل السوق الحرة والخدمات التجارية المتكاملة.

وتعتبر الخطوط الكويتية إحدى أقدم شركات الطيران في منطقة الخليج العربي إذ أسست عام 1953 كشركة خاصة تحت اسم (الخطوط الجوية الوطنية الكويتية المحدودة) واستحوذت حكومة دولة الكويت على كامل ملكيتها بنسبة 100 في المئة عام 1962 وتبلغ عدد وجهاتها نحو 40 وجهة حول العالم.