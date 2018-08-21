وفيات الثلاثاء 21 أغسطس 2018

إبراهيم حسن رايح الحرمي، «64 عاماً»، شيع، للرجال: بيان، ق 12، ش 1، ج 4، م 25، للنساء: الروضة، ق2، ش 22، م 21، ت: 97755119.

حسن أحمد حسن البصيري، «78 عاماً»، شيع، الرجال: القادسية، ق 8، ش 83، م 3، النساء: عبدالله المبارك، ق 4، ش 414، م 7، ت: 69900449، 90002006.

علي حسين علي حسين الخضر، «41 عاماً»، شيع، الرجال: غرب مشرف، «مسجد الوزان»، النساء: بنيد القار، «حسينية الزينبيه»، ت: 99714249، 51644417، 65555094.

خزنه ظاهر سعدون الرشيدي، «68 عاماً»، التشييع في التاسعة من صباح الأربعاء، سلوى، ق 3، ش 2، م 10A، «مقابل مدرسة أم سلمة الأنصاري»، ت: 99617046.

ريما هادي مناور صقر الفراع العازمي، زوجة: بدر علي بن عكشان العازمي، «40 عاماً»، شيعت، الرجال: الرقة، ق 1، ش 2، م 35، النساء: الرقة، ق 1، ش 2، م 25، ت: 50241112.

حسين ناصر علي الصالح، «45 عاماً»، شيع، الرجال: ميدان حولي، «الحسينية الاشكنانية»، النساء: الرميثية «حسينية أم البنين»، ت: 98080885، 66261474.

مريم حمود السهيل، زوجة: سالم حمد السهيل، «50 عاماً»، شيعت، الرجال: عبدالله المبارك، ق 2، ش 3، «ديوان السهيل»، النساء: عبدالله المبارك، ق 2، ش 232، م 1، ت: 66469990، 55237733.

مضحي مجبل صالح النمران، «91 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر الأربعاء، الرجال: اشبيلية، ق 2، ش 221، م 25، النساء: الرابية، ق 2، ش 16، م 13، ت: 99072980، 66850658.

عمشة مطلق فريهيد المطيري، زوجة: أدهام عثمان عتيق مترك الديحاني، «59 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر الأربعاء، العزاء في المقبرة.

محمد سالم تويم الدواي، «68 عاماً»، التشييع في التاسعة من صباح الأربعاء بمقبرة صبحان، الرجال: سلوى، ق 5، ش 103، م 14، النساء: سلوى، ق 2، شارع المتنبي، م 27، ت: 96638663، 99199777.