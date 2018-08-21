اتهام رئيس سابق لجزر القمر بالفساد في برنامج بيع جوازات سفر

قال محام وملفات محكمة إنه تم رسميا توجيه تهمة الفساد واختلاس أموال عامة لرئيس جزر القمر السابق أحمد عبد الله محمد سامبي فيما يتعلق ببرنامج لبيع جوازات سفر بلاده.

وسيتم أيضا احتجاز سامبي رسميا لمنعه من الهروب من البلاد أو تقويض التحقيقات من خلال الاتصال بأشخاص آخرين متهمين بالمشاركة في البرنامج. وكان قد سبق استجواب سامبي ووضعه رهن الإقامة الجبرية في منزله.

وقال محام يمثل سامبي إنه محتجز في ظروف ”أشبه بالسجن“. وكان سامبي،الذي حكم جزر القمر من عام 2006 حتى عام 2011، قد نفى سابقا كل الادعاءات المثارة حوله.

وكانت جزر القمر قد بدأت برنامجها لبيع جوازات السفر في 2008 كوسيلة لجمع أموال تحتاجها بشدة.