المحامي السابق لترامب يعترف بالتهم الموجهة إليه مقابل اتفاق

وافق المحامي السابق للرئيس الأمريكي، مايكل كوهين، على الاعتراف بالتهم الموجهة اليه ضمن تحقيق فدرالي في تعاملاته التجارية وما يشتبه أنها انتهاكات محتملة لتمويل الحملة الانتخابية لترامب، وذلك مقابل اتفاق مع القضاء بحسب العديد من وسائل الإعلام.

ولم يصدر تأكيد للتوصل الى اتفاق حول اقراره بالذنب الذي أوردته العديد من وسائل الإعلام بينها شبكة “إن بي سي” الاخبارية وصحيفة “نيويورك تايمز″، أو عن التهم المحددة، إلا أنه من المقرر أن يمثل كوهين أمام محكمة مانهاتن الجنائية عند الساعة الرابعة عصرا (20:00 توقيت غرينتش).

ويعتبر الاتفاق مقابل الاقرار بالذنب مع أو بدون تعاون مع المحققين، ممارسة شائعة في الولايات المتحدة عندما يكون لدى المدعين العامين أدلة كافية يأملون من خلالها الحصول على إدانة في حالة المحاكمة.

ويسمح هذا الاتفاق عموماً للمتهمين بأن يعاملوا بقدر أكبر من التساهل والحصول على حكم مخفف أحياناً.

وإذا تم تأكيد الاتفاق، فقد يشكل ضربة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأن كوهين كان في الدائرة المقربة منه.

وظل كوهين (51 عاما) مخلصا لقطب العقارات السابق في نيويورك مدة عشر سنوات إلى حد القول في يوم من الأيام أنه سيكون مستعدًا “لتلقي رصاصة من أجل الرئيس″.

وبين الخدمات التي قدمها لترامب، اعترافه بأنه دفع 130 ألف دولار، قبيل الانتخابات الرئاسية عام 2016، إلى الممثلة الاباحية ستورمي دانيلز التي تقول انها كانت على علاقة غرامية مع ترامب عامي 2006 و2007 ، في مقابل صمتها.

لكن كوهين الذي خضع مكتبه في أبريل/نيسان لعملية تفتيش، يبدو الآن مستعدا لمهاجمة موكله السابق مباشرة، بعد أن قام ببث تسجيل يعتبر محرجا للرئيس.

ويأتي الإعلان عن الاتفاق القضائي غداة إعلان صحيفة نيويورك تايمز أن المدعين العامين ربما يوجهون الى كوهين تهمة الاحتيال على البنوك والضرائب قبل نهاية أغسطس/آب الحالي.

والاتهامات مردها قروض حصل عليها كوهين لشركات سيارات الاجرة التي يمتلكها في نيويورك وليس لها علاقة مباشرة بمهنته القانونية.