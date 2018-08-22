“التين والزيتون”.. ماذا يحدث في جسمك عند تناولها

تناول التين والزيتون معا وصفة ليست جديدة، ولكن تم تأكيدها علمياً، إذ ذكرت هذه الوصفة بالقرآن الكريم، وتم الاكتشاف أن هذه الوصفة تعد بمثابة معجزة لجسم الإنسان.

وترجع أهمية التين إلى مادة “الميثالونيدز”، وهي المادة المسؤولة عن نضارة الجسم ليصبح دائماً في حالة من الشباب، حيث يقوم المخ بإفراز هذه المادة في جسم الشخص من عمر 15 عاماً إلى 35 عاماً، ثم تقل نسبة إفراز هذه المادة تدريجياً بعد سن الـ40 عاماً.

وهذه المادة مفيدة أيضاً في خفض الكوليسترول والتمثيل الغذائي وتقوية القلب وإزالة أعراض الشيخوخة من الجسم وضبط النفس، كل هذه الفوائد ناتجة عن مادة الميثالونيدز.

وتمكن فريق بحث ياباني من استخراج هذه المادة “الميثالونيدز” من التين والزيتون، وأكد الفريق الياباني أن “المادة الفعالة الميثالونيدز والموجودة في التين لا يكون تأثيرها فعال إلا بخلطها مع المادة المتوفرة في الزيتون”.

وقال الفريق الياباني، إن “النسبة التي تعطي أفضل نتيجة هي حبة تين واحدة مقابل 7 حبات زيتون”.