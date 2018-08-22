“الطيران المدني” الكويتي: وصول أول طلائع الحجاج مساء غد الى مطار “تي4”

أكد مدير عام الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية بالإنابة المهندس عماد الجلوي اليوم الأربعاء أن أول طلائع حجاج بيت الله الحرام ستبدأ بالوصول غدا الخميس الساعة 00ر10 مساء على متن طائرة الخطوط الجوية الكويتية في مطار (تي 4) الجديد.

وقال الجلوي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن (الطيران المدني) بالتنسيق مع الجهات العاملة وضعت التسهيلات والخدمات كافة لتنظيم عملية وصول الحجاج من المملكة العربية السعودية إلى أرض الوطن.

وأهاب بالمستقبلين التعاون مع المسؤولين في المطار حتى يتسنى للحجاج الخروج من المطار بسهولة مضيفا أنه فيما يخص نقل حقائب الحجاج أن هذا الأمر سيتم التنسيق فيه بين إدارة المطار وأصحاب الحملات.

ويقع المبنى الجدبد بالمنطقة الشمالية في مطار الكويت الدولي وتبلغ مساحته نحو 55 ألف متر مربع ويضم 14 بوابة للمغادرين تنقسم إلى تسع بوابات جسور وخمس بوابات أرضية إضافة إلى ضمه 10 بوابات للقادمين منها تسع بوابات للجسور وبوابة أرضية.

ويهدف إلى تخفيف العبء والازدحام عن المبنى الحالي إذ يستوعب نحو 5ر4 مليون راكب سنويا كما يوفر أكثر من 2000 موقف للسيارات و20 (كاونتر) لوزن الأمتعة و(كاونترات) مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة إضافة إلى توفير كل الخدمات للمسافرين مثل السوق الحرة والخدمات التجارية.