(الداخلية) الكويتية: ضبط مقيم يقوم بتصوير رجال الأمن أثناء تأدية واجبهم

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الأربعاء ضبط مقيم من إحدى الجنسيات العربية يقوم بتصوير رجال الأمن اثناء تأدية واجبهم في محافظة حولي.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحفي أنه اثناء تلقي أفراد بدورية الأمن لأحد البلاغات في محافظة حولي شاهد أحد أفرادها مقيما يقوم بتصوير أفراد الدورية فتم ضبطه.

وأضافت انه بسؤاله عن الغرض من التصوير افاد بأنه اعتقد بأنها مشاجرة وكان سيقوم بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتهيب وزارة الداخلية بالمواطنين والمقيمين عدم تصوير رجال الأمن اثناء تأدية واجبهم او تحركاتهم وبثها مصورة في مواقع التواصل الاجتماعي حتى لا يقعوا تحت طائلة المساءلة القانونية مؤكدة أن أبوابها مفتوحة للرد على أي استفسارات تتعلق بالشأن الأمني.