تفاصيل فيلم The Crew الذي يجمع منى زكي وأحمد حلمي بكبار صنّاع السينما المصرية

كشف الفنان المصري أحمد حلمي عن مفاجأة جديدة تجمعه بعدد كبير من صنّاع السينما المصرية، بينهم زوجته الفنانة منى زكي. ونشر حلمي صورة عبارة عن ملصق دعائي لفيلم جديد بعنوان The Crew بحسابه على إنستغرام، ويظهر فيها مع زوجته منى زكي، وعدد من الفنانين المصريين، أبرزهم يسرا، وشريف منير، والمخرج شريف عرفة، والكاتبَين وحيد حامد وتامر حبيب، والمخرج هادي الباجوري، والكاتب والمنتج مدحت العدل، والموسيقار هشام نزيه.

بالإضافة إلى المنتج جابي خوري، ومصممة الملابس مي جلال، والمنتج محمد حفظي، والممثل والمخرج هشام سليمان، وياسر النجار، والمصور سامح سليم، والمصور أحمد المرسي، ومحمد عطية، وعباس صابر، وناهد نصر الله، وأحمد حافظ، ورفعت عبد الحكيم، وأحمد مظهر، وطارق مصطفى، ولميا عادل. وأكد حلمي في تعليقه على الصورة، أن الفيلم يعتبر تجربة جديدة ومختلفة، مبيناً أن أبطال العمل ليسوا كلهم ممثلين، ويظهر هذا بمشاركة بعض المنتجين والمؤلفين والنقاد الفنيين السالف ذكرهم.

ووصفهم حلمي معلقاً بالقول: «ستشاهدون أبطالاً يقفون وراء الكاميرا لأول مرة، يخطون الخط الوهمي للكاميرا وينظرون للعدسة ويتحدثون عن مشاكل تخصهم، من وجهة نظري كل شخص يقف وراء الكاميرا لصناعة فيلم هو البطل الحقيقي، وهو نجم الفيلم». فيلم The Crew ليس روائياً؛ بل هو فيلم وثائقي يكشف عن مراحل صناعة السينما من خلال ثلاث مراحل إنتاجية، حسب موقع «في الفن» المصري. وفي الفيلم سيكشف صناع الفن المصريون عن وجهة نظرهم في أهم أسباب صناعة السينما المصرية، وسيكون الفيلم في شكل حوار تلفزيوني يجريه أمجد مصطفى مع نجوم العمل. الفيلم فكرة رامي عباس، وسيناريو محمد نبيل، وإخراج إسلام رسمي، الذي أيضاً شارك في السيناريو.