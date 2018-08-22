الخطوط (الكويتية): مستعدون لتأمين عودة حجاج الكويت المتعجلين وغير المتعجلين

أكد المدير الإقليمي لدول الخليج العربي في شركة الخطوط الجوية الكويتية مشعل الدلك اليوم الأربعاء استعداد (الكويتية) لتأمين عودة حجاج الكويت المتعجلين غدا الخميس وغير المتعجلين عبر رحلاتها المجدولة.

وقال الدلك لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الحجاج المغادرين إلى الكويت عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة – الصالة الشمالية والمسافرين على متن طائراتها فقط سيصلون إلى مبنى الركاب الجديد (تي 4).

وأكد حرص (الكويتية) على تقديم أفضل الخدمات لعملائها وتسهيل إجراءاتهم متمنيا لحجاج الكويت حجا مبرورا وسعيا مشكورا وعودا حميدا إلى أرض الوطن.

وأشار إلى حرص مجلس إدارة (الكويتية) ممثلا برئيس المجلس يوسف الجاسم في تقديم جميع سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام القادمين على متن الخطوط الجوية الكويتية.

ويقع المبنى الجديد بالمنطقة الشمالية في مطار الكويت الدولي وتبلغ مساحته نحو 55 ألف متر مربع ويضم 14 بوابة للمغادرين تنقسم إلى تسع بوابات جسور وخمس بوابات أرضية علاوة على ضمه 10 بوابات للقادمين منها تسع بوابات للجسور وبوابة أرضية.

ويهدف المبنى إلى تخفيف العبء والازدحام عن المبنى الحالي (تي 1) ويستوعب نحو 5ر4 مليون راكب سنويا كما يوفر أكثر من 2000 موقف للسيارات و 20 كاونترا لوزن الأمتعة وكاونترات مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.