ميسي يتمرد على رابطة الليغا.. ويهدد بالمزيد

أبدى نجم نادي برشلونة وقائد الفريق، ليونيل ميسي، اعتراضه على إقامة بعض مباريات الدوري في الولايات المتحدة، وفق ما ذكرت صحيفة “آس” الإسبانية قبل أيام.

وذكرت الصحيفة أن ميسي ذهب أبعد من حدود الاعتراض على هذه الخطوة من خلال حث فرق أخرى في الدوري الإسباني على معارضتها وعدم دعمها والإبقاء على المباريات في البلاد.

ومن المقرر أن يتوجه ميسي رفقة قادة الفرق الإسبانية في الدوري إلى مقر الاتحاد الإسباني للاعتراض بشكل رسمي على قرار إقامة بعض مباريات الدوري في الولايات المتحدة.

ويأتي تحرك ميسي ورفاقه بعد أيام قليلة من إعلان مسؤولين عن الليغا عن إقامة بعض مباريات الدوري الإسباني في الولايات المتحدة، وذلك ضمن اتفاقية شراكة لمدة 15 عاما مع الشركة المسؤولة عن البطولة.

وتسعى الشركة الرياضية من خلال إقامة بعض مباريات الدوري الإسباني في الولايات المتحدة للترويج لرياضة كرة القدم أميركا الشمالية، وفق ما ذكرت صحف غربية.