مصر تتصدر أعداد الحجاج العرب بـ 89 ألف حاج.. وإريتريا الأقل بـ 400 فقط

كشفت المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية عن تصدرت مصر الإحصاء الذي أعلنته لهذا العام، بـ89.426 حاجاً قدموا لأداء مناسك الحج، من أصل 375 ألف حاج عربي أدوه من 19 دولة؛ وذلك وفقاً لـ”الحياة”.

العراق ثانياً

وجاء العراق ثانياً من حيث عدد الحجاج بـ41.553، والجزائر ثالثاً بـ36.314، فيما حل السودان رابعاً بـ34.999 حاجاً. وقدم من المغرب 33.969 وحل خامساً، فسوريا التي وصل منها 19.039 حاجاً؛ بارتفاع خمسة آلاف حاج بعد أن كان العدد في الموسم الماضي مقتصراً على حوالي 14 ألفاً.

وشهد هذا الموسم قدوم 15.146 حاجاً من الأردن، و12.265 من تونس، فيما كان عدد القادمين من الصومال 9036، أما ليبيا فبلغ عدد القادمين منها 9438 حاجاً، ووصل عدد حجاج عمان إلى 12.066 حاجاً، والكويت 5324، وحجاج موريتانيا 2185.

وانقسم الواصلون من فلسطين بين 7495 حاجاً بجواز فلسطيني، و1355 بوثيقة لبنانية، و1485 من عرب 48، إلى جانب 15 حاجاً بوثيقة أردنية.

إريتريا الأقل

وتعد إريتريا أقل الدول التي تشرف مؤسسة الدول العربية على حجاجها وصولاً لأداء الحج بـ405 حجاج. وتأتي جزر القمر في المرتبة قبل الأخيرة بـ1253 حاجاً، ثم جيبوتي بـ1638.

ولم تتأثر الدول غير المستقرة، ومنها سوريا، واليمن، وليبيا؛ إذ غطت كامل نسبتها من أعداد الحجاج، من دون حدوث نقص في أي منها.

من جهته، أكد رئيس مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية المطوف المهندس عباس قطان عدم وجود نقص لدى أية دولة، مشدداً على اكتمال الأعداد الموقع عليها في المحاضر من مكاتب شؤون الحجاج والمحددة من الدولة، مؤكداً أن المؤسسة جهزت 147 مكتباً ميدانياً لخدمتهم.

وكشفت المؤسسة عن 60 حالة وفاة طبيعية وقعت بين الحجاج العرب، إما لكبر السن أو المرض؛ إذ يأتي البعض إلى الأراضي المقدسة وهم يعانون من أمراض القلب والشيخوخة.

وكانت مصر الأولى بـ18 حالة، وليبيا ثانياً بـ9 حالات، والمغرب ثالثاً بـ7 حالات، و4 حالات وفاة لحجاج الجزائر واليمن والعراق. بينما انتقل إلى رحمة الله ثلاثة حجاج من سوريا، وحاجان من الأردن وتونس، وحاج من فلسطين ولبنان والصومال.