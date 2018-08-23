(الارصاد) الكويتية: الطقس حار والرياح مثيرة للغبار

قالت ادارة الارصاد الجوية الكويتية اليوم الخميس ان طقس البلاد مازال يتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي الذي يمد المنطقة بكتل هوائية حارة وجافة نسبيا مصحوبة برياح اغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على فترات خاصة خلال ساعات النهار وتكون مثيرة للغبار احيانا خاصة على المناطق المكشوفة.

وذكر رئيس قسم التنبؤات الملاحية ضرار العلي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الاحوال الجوية المتوقعة خلال ال72 ساعة القادمة بصفة عامة ما بين حارة وشديدة الحرارة على بعض المناطق خلال ساعات النهار وحارة نسبيا مع الساعات الاولى من الليل ومعتدلة الحرارة في الساعات المتأخرة منه.

وتوقع ان تشهد الاجواء بعض التغيرات خلال الاسبوع القادم بداية من يوم الاحد مع نهاية العطلة حيث تتأثر البلاد بكتلة هوائية رطبة نسبيا خاصة على المناطق الساحلية مع تحول الرياح الى جنوبية شرقية مرجعا السبب الى بداية ضعف المنخفض الهندي وانحساره نسبيا عن البلاد خلال الفترة القادمة.

وعن طقس اليوم الخميس قال العلي انه يكون نهارا شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا وتتراوح سرعتها ما بين 15 و45 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة وتكون درجة الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 46 و48 درجة مئوية وحالة البحر خفيف الى معتدل الموج وارتفاع الموج ما بين 2 و4 أقدام.

واضاف ان الطقس ليلا حار نسبيا والرياح شمالية غربية الى شمالية خفيفة الى معتدلة السرعة وتتراوح سرعتها ما بين 12 و38 كيلومترا في الساعة وتكون درجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 31 و33 درجة مئوية وحالة البحر خفيف الى معتدل الموج وارتفاع الموج ما بين 2 و5 أقدام.

وعن حالة الطقس نهار غد الجمعة ذكر العلي انه سيكون شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة تنشط على فترات مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة وتتراوح سرعتها ما بين 12 و45 كيلومترا في الساعة وتكون درجة الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 46 و48 درجة مئوية وحالة البحر خفيف الى معتدل الموج وارتفاع الموج ما بين 2 و5 أقدام.

وبين ان الطقس ليلا يكون حارا نسبيا والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة وتتراوح سرعتها ما بين 15 و35 كيلومترا في الساعة وتكون درجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 30 و32 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج وارتفاع الموج ما بين 2 و4 أقدام.

ولفت العلي الى ان الطقس نهار بعد غد السبت سيكون حارا والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط على فترات مع فرصة للغبار على بعض المناطق المكشوفة خاصة جهة الغرب وتتراوح سرعتها ما بين 15 و42 كيلومترا في الساعة وتكون درجة الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 45 و47 درجة مئوية وحالة البحر خفيف الى معتدل الموج وارتفاع الموج ما بين 2 و4 أقدام.

واضاف العلي ان الطقس ليلا سيكون حارا نسبيا والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط على فترات خاصة على المناطق الساحلية وتتراوح سرعتها ما بين 12 و40 كيلومترا في الساعة وتكون درجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 30 و32 درجة مئوية وحالة البحر خفيف الى معتدل الموج يعلو احيانا وارتفاع الموج ما بين 2 و6 أقدام.