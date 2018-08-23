خالد الفيصل : نسعى وفقا لـ #رؤية_2030 أن يصل عدد الحجاج إلى 5 ملايين حاج

قال الأمير خالد الفيصل، أمير مكة المكرمة رئيس اللجنة المركزية للحج، الخميس، إن موسم الحج هذا العام اتسم باليسر والتسهيلات.

وشكر الأمير، خلال مؤتمر صحافي في مكة المكرمة، القائمين على إنجاح موسم الحج، وكل من تابع أخبار هذا الموسم وشاركنا ولو بالمشاعر.

وأعلن الفيصل أن إجمالي القوى العاملة المدنية والعسكرية بلغت أكثر من 250 ألف شخص. ومقارنة بين عدد المخالفين قبل 5 سنوات وهذا العام، ففي 1433 كان عدد الذين حجوا بدون تصريح مليوناً و400 ألف حاج، بينما لم يتجاوز هذا العام 110 آلاف فقط.

وحسب الفيصل، فقد شارك في حج هذا العام أكثر من 32 ألف طبيب وممارس صحي. وبلغت الطاقة السريرية 5 آلاف سرير. وتم تجهيز 25 مستشفى داخل مكة والمشاعر، و135 مركزا صحيا و106 فرق طبية ميدانية.

وقدر إجمالي أحمال الكهرباء بـ17791 ميغاوات. وتم ضخ 40 مليون متر مكعب من الماء في مكة والمشاعر المقدسة، كما أعلن أمير مكة.

وأضاف الفيصل خلال المؤتمر أنه تم نقل 41 مليوناً بواسطة 1600 حافلة من مساكنهم إلى المسجد الحرام، في شهر ذي القعدة إلى أول أسبوع من ذي الحجة.

وقال أمير مكة إن “مراحل تطوير المشاعر المقدسة سيتم الإعلان عنها في أقرب وقت”، متوقعاً أن يتم تنفيذ مشروع تطوير المشاعر المقدسة العام القادم.

وأضاف: “الدراسة الأولية لمشروع تطوير المشاعر المقدسة تم وضعها، مشيراً إلى استقبال 5 ملايين حاج ضمن مشروع تطوير المشاعر المقدسة.

وأكد أنه “سنعتمد الحج الذكي ضمن مشروع تطوير المشاعر المقدسة”.

وأوضح الأمير أن لجنة الحج المركزية تبدأ بالتحضير للعام القادم بعد أسبوع من الموسم الحالي.

واعتبر الفيصل أن “الإعلام كان له دور كبير في كل ما حدث وكل ما يحدث وكل ما سيحدث. ندعوهم لمشاركتنا وهم عنصر أساسي للتطوير، وهم الصورة التي نرى بها أنفسنا”.

ودعا الإعلاميين قائلاً “أرجو أن تنبهونا على أخطائنا وهذا كرم منكم”.

وأعلن الفيصل أن “هناك مشروعاً كبيراً لحل الازدحام المروري في مكة وهذا من صلاحيات الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة وهي تدرس وضع مكة لوضع حل أزمة السير في مكة”.

وقال الفيصل إنه “مع كل هذا النجاح الذي حققناه ما زلنا نسعى إلى المزيد”. وأضاف أن إجراءات دخول الحجاج للسعودية تمت في مطارات بلادهم.