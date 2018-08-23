رئيس بعثة الحج الكويتية يعلن انتهاء موسم الحج للحملات الكويتية بنجاح

أعلن رئيس بعثة الحج الكويتية فريد عمادي اليوم الخميس انتهاء موسم الحج لهذا العام بنجاح بالنسبة لحملات الحج الكويتية “التي أدت مهامها على الوجه الأكمل”.

وقال عمادي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان جميع حجاج الكويت بخير ويتمتعون بصحة جيدة بعد أن أتموا مناسكهم وقاموا برمي الجمرات ثاني أيام التشريق متعجلين.

واضاف انه من المنتظر بدء عودة عدد من حجاج الكويت مساء اليوم الخميس الى البلاد على ان يصل حجاج الحملات الكويتية تباعا في الأيام المقبلة.

وقدم رئيس بعثة الحج الكويتية التهاني لجميع حجاج الكويت على أداء مناسكهم سائلا المولى عز وجل أن يجعل حجهم مقبولا وذنبهم مغفورا وسعيهم مشكورا.

وثمن عمادي جهود كل الفرق في بعثة الحج الكويتية المشاركة من وزارات ومؤسسات الدولة مثل وزارات الأوقاف والصحة والداخلية بالإضافة إلى وزارة الخارجية ممثلة في القنصلية الكويتية في جدة وكذلك الإدارة العامة للاطفاء والهيئة العامة للشباب (جوالة الكويت) ومابذلوه في خدمة حجاج دولة الكويت.